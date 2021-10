Capital S/A

CB Correio Braziliense

Pandemia: “É cedo para cantar vitória”, alerta Giannetti

“O embate entre a engenhosidade humana (no desenvolvimento de novas vacinas) e as novas cepas ainda não está resolvido. É cedo para cantar vitória, ainda que a variante delta não tenha tido aqui o mesmo impacto que nos EUA e em países da Europa e da Ásia”, disse o economista Eduardo Giannetti, que participou do 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).

Incertezas no cenário econômico

No evento, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Giannetti apontou incertezas no cenário econômico que podem ameaçar o avanço da economia no ano que vem. “O Brasil, no pós-covid, terá de prestar muita atenção ao endividamento público, ainda que a relação entre a dívida do governo e o PIB tenha crescido abaixo do esperado.”

Recuperação cíclica

“O país passa por uma recuperação cíclica e deve crescer cerca de 5% em 2021. Mas esse desempenho não pode ser extrapolado para o futuro. Esse número tem até 3% de carregamento estatístico, que vem do crescimento do último trimestre do ano passado”, apontou Giannetti no evento on-line para empresários da construção civil do país todo.

Guinada populista fiscal

O economista também não descarta o que classificou como uma guinada populista fiscal do governo em ano eleitoral. “Essa possibilidade exige atenção. Vamos ter um 2022 cheio de emoções”, previu.

Respostas de Guedes

Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participará do evento e poderá rebater ou não as análises de Gianetti. O presidente da Ademi no DF, Eduardo Aroeira, será um dos debatedores no painel com o ministro.

Contratações temporárias no serviço público

A parlamentares da Frente do Empreendedorismo, o deputado federal Arthur Maia (DEM-BA), relator da reforma administrativa, afirmou, ontem, que a ampliação de contratações temporárias é a medida que gera maior economia aos cofres públicos, por reduzir o tempo de serviço de categorias de servidores ao longo do tempo.

Gestão de desempenho

Para o relator do texto, há três pontos fundamentais na proposta: avaliação de desempenho, manutenção da estabilidade e respeito aos direitos dos trabalhadores. Segundo ele, a gestão de desempenho será importante para auxiliar no andamento das políticas públicas. “Isso estabelece o que cada órgão pretende alcançar, quais as estratégias e os meios de se alcançarem as metas. Introduz métricas para a gestão”, afirmou.

Urgência na reforma

Coordenadora do Distrito Federal da Frente do Empreendedorismo, a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) avaliou que a votação do texto em Plenário é urgente. “Para o Brasil, a reforma administrativa, talvez, seja mais importante do que a reforma tributária, porque nós temos de ajustar nossas contas para beneficiar a população”, afirmou.

Mais um round na guerra jurídica da Fecomércio-DF

A Fecomércio-DF divulgou, ontem, em nota oficial, que a segunda seção especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) “assegurou, por decisão unânime, a permanência de José Aparecido da Costa Freire no cargo de presidente do Sistema Fecomércio-DF”.

Recursos

Em 19 de agosto, José Aparecido foi alvo de uma liminar que suspendeu os efeitos da eleição dele, em 5 de março, até o julgamento de mérito. A ação foi proposta por 10 delegados sindicais representantes da entidade. O empresário recorreu e, depois de uma semana afastado, conseguiu retornar à função.

O mérito

Os autores da ação contra Aparecido recorreram de novo, e a Justiça não reconheceu o pedido, apontando que não cabia mais o instrumento jurídico no processo. O mérito, no entanto, ainda aguarda julgamento, segundo os autores do pedido de anulação do resultado eleitoral.

Vontade da maioria

“Recebo (a notícia) com tranquilidade e fiquei feliz com a decisão judicial, porque tenho certeza da lisura do processo eleitoral que ocorreu na Federação do Comércio. A Justiça veio reconhecer a vontade da maioria dos diretores da Fecomércio-DF”, afirmou José Aparecido da Costa Freire.