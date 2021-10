Chuva forte causa transtorno

P » PEDRO MARRA

(crédito: CBMDF/Divulgação - 24/9/21)

A chuva registrada no início da noite de ontem causou estragos na cidade. Na quadra 5 do Setor Hoteleiro Norte (SHN), por volta das 18h, um galho de árvore caiu em cima de um carro, um Celta prata, que estava estacionado e sem ocupantes. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi preciso cortar a árvore, emergencialmente, pois apresentava risco de queda.

No mesmo período, os bombeiros foram chamados para vistoriar uma palmeira que ameaçava cair ao lado de um edifício no Setor Hoteleiro Sul (SHS).Como a estrutura da árvore estava comprometida, foi feito o corte emergencial.

Por volta das 18h21, houve outra queda de árvore, dessa vez, perto do Edifício Parque Cidade, próximo ao Pátio Brasil Shopping, no Setor Comercial Sul. A árvore obstruía o estacionamento do subsolo do edifício. Não houve vítimas e apenas um poste de iluminação particular foi danificado.

Em nota, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) havia alertado para a possibilidade de chuvas fortes no fim da tarde e início da noite. A pasta elencou algumas orientações para a população se proteger de eventuais acidentes causados pela chuva. Dentre elas, o pedido para que a população fique abrigada e, na hora de dirigir, mantenha distância do veículo da frente.

O órgão também pede que as pessoas não tentem atravessar áreas alagadas ou enfrentar correnteza e enxurradas, monitorem o aumento do nível das águas próximas à própria residência. Em caso de alagamento, a Defesa Civil orienta o desligamento da rede elétrica e, quando for preciso, pedir ajuda pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

Ainda na noite de ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com “perigo potencial”. O meteorologista do Inmet, Cleber Souza, destaca a diferença climática em relação a outros dias neste mês e a nebulosidade. “Essa semana é bem diferente da anterior. A umidade está alta, por isso nebulosidade bastante intensa, podendo chover a qualquer hora do dia”, ressalta o meteorologista.