Casal será enterrado no Paraná

CM Cibele Moreira

A Polícia Civil aguarda o resultado de dois laudos periciais para desvendar um crime que chocou os moradores do Pôr do Sol, na casa dos empresários Olívia Makoski, 47 anos, e Francisco de Assis Guembitzchi, 55, no último domingo. A principal linha de investigação trata o caso como feminicídio seguido de suicídio. No entanto, os relatórios dos legistas que devem indicar a dinâmica do ocorrido ficam prontos só na próxima semana. Ontem, os corpos do casal foram liberados pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Eles serão sepultados no município de São João (PR), onde ambos tinham parentes próximos.

Chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) 2, Adriana Romana afirma não ser possível precisar o que se passou no dia do assassinato. “As provas objetivas colhidas pela perícia são importantes nesse caso, para tentar reconstruir o que aconteceu. Há muitos relatos dispersos”, comenta. As investigações demonstram que a violência teria começado com uma discussão entre o casal, quando Olívia pediu que Francisco saísse de casa e levasse os pertences dele. Os dois estavam em processo de separação havia dois meses e, em 26 de setembro, ela pediu à Justiça uma medida protetiva contra o companheiro, por motivo de perseguição.

Vizinhos relataram ao Correio que o empresário não dividia mais a casa com Olívia, mas sempre a visitava. Alguns moradores do bairro sequer sabiam que os dois passavam por processo de divórcio. “Eles eram muito tranquilos. Nunca imaginei que uma coisa dessas poderia acontecer”, disse uma conhecida da família, que pediu para não ter a identidade divulgada.

Na madrugada de domingo, sons de tiros e gritos de socorro tiraram da cama muitas famílias da Quadra 207 do Pôr do Sol. Testemunhas, que relataram ouvir até cinco disparos vindos da casa de Olívia e Francisco, acionaram a polícia. No imóvel, estavam os três filhos dos empresários — uma, inclusive, grávida de quatro meses —, além de três netos do casal. Nenhum deles se feriu, pois a maioria dormia na hora do crime.

Medidas restritivas

A delegada Adriana Romana conta que, em 2020, Olívia Makoski havia apresentado outro pedido de medida protetiva contra o marido. No entanto, pouco tempo depois, os dois reataram. À época, a vítima relatou à polícia que Francisco era verbalmente agressivo. Os dois estavam casados havia 31 anos. “Desta vez (neste ano), ela estava decidida a romper o relacionamento. E ele não aceitava”, destacou.

A investigadora acrescentou que o crime poderia ter sido evitado caso algum familiar de Olívia tivesse acionado a polícia quando os dois chegaram em casa juntos, no dia do crime. “Nosso maior desafio é fazer com que a mulher entenda a gravidade do risco que ela corre. Na maioria das vezes, ela não acredita que o companheiro é capaz de matar. Mas, se o juiz considera que a medida protetiva é necessária para a proteção dela, é preciso que ela confie e ligue para a polícia caso haja descumprimento. A situação de risco é real”, reforça Adriana.

Nesses casos, é possível ligar para os telefones 197 — da Polícia Civil — ou 190 (Polícia Militar) para denunciar o agressor. Em uma situação que a presença do denunciado é necessária para recolher pertences, por exemplo, o apoio das forças de segurança também pode ser pedido, como forma de garantir a proteção para a vítima. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) tem programas de monitoramento para casos de violência doméstica com medidas restritivas. Em algumas ocasiões, há acionamento automático dos policiais, devido ao monitoramento a distância dos envolvidos.

Adriana Romana destaca que o esforço para combater feminicídios e a violência doméstica ocorre junto à comunidade, com apoio da vítima e da polícia. A delegada-chefe da Deam 2 destaca comportamentos que servem de alerta para situações de relacionamentos abusivos, como perseguição, controle e desconfiança: “Tudo isso demonstra instabilidade emocional do parceiro e, geralmente, os casos (de agressão ou assassinato) acontecem nesse cenário. Essa é a luz que acende, e é preciso observar os sinais muito bem”. Neste ano, a segunda unidade especializada no atendimento a mulheres do DF registrou 3.170 ocorrências, sendo 90% delas de violação à Lei Maria da Penha. O registro desse tipo de crime pode ser feito em qualquer delegacia, inclusive pela internet.