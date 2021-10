CB Correio Braziliense

Tanto as pessoas em busca de emprego quanto os empregadores podem utiliza as agências - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (20/10), as agências do trabalhador abriram 336 vagas de emprego distribuídas entre 44 profissões. Os salários variam entre R $1,1 e R $2,1 mil, mais benefícios. Os interessados podem se candidatar às vagas de forma presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo o candidato não se encaixando em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Nesta quarta-feira (20/10), a profissão com mais vagas é a de auxiliar operacional de logística. Não é preciso ter experiência para atuar na área, mas é necessário ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1,2 mil, mensalmente, mais benefícios. Suas funções são lançar notas fiscais no sistema de entrada e saída de materiais, monitorar entregas e controlar o abastecimento do estoque, entre outras atribuições.

A área de vendas é a segunda que mais está contratando. São 32 oportunidades para vendedores pracistas, que receberão salário de R$ 1,1 mil, mais benefícios, e não é preciso ter experiência para se candidatar. Outras 20 vagas são para operadores de vendas em lojas e mais uma para supervisor de vendas comercial. Respectivamente, os salários são de R$ 1.106 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Três oportunidades são para empregados de serviço doméstico. As remunerações são de R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios. Todas exigem candidatos com experiência. Apenas uma das vagas pede profissionais de nível médio.



Contratações



Os empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.