RM Rafaela Martins

(crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Na manhã desta quarta-feira (20/10), por volta das 11h, em cerimônia no Palácio do Buriti, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou 500 certificados para alunos e alunas que participaram do Include. O projeto é promovido pelo Instituto Campus Party em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A entrega concretizou a formação do primeiro e do segundo ciclo de aulas on-line, das 13 unidades do projeto localizadas no DF.

O secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia, Gilvan Máximo, recepcionou os alunos e mostrou empolgação com o futuro dos jovens. “O governador Ibaneis Rocha está promovendo uma revolução tecnológica em Brasília. Nós acordamos para isso, pois precisamos fazer que a tecnologia pulse na capital. Esse é um governo que ama e se preocupa com as pessoas. Estamos capacitando o cidadão brasiliense”, disse o secretário. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) não compareceu à cerimônia.

Além do DF, o Projeto Include já conta com instalações em Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Bahia, e outros em fase de implantação no Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. O plano é implementar até 10 mil laboratórios, impactando adolescentes de todo o Brasil por meio da tecnologia.

Representando o executivo, o vice-governador Paco Britto agradeceu a presença de todos e disse que as crianças são o futuro do Brasil. “Vocês, meninos e meninas, são a nossa esperança”, declarou. O Include tem o objetivo de promover a inclusão social e econômica para jovens de comunidades carentes, que não têm acesso à educação tecnológica.

Por meio de laboratórios instalados em comunidades de baixa renda, eles são projetados e equipados para oferecer, gratuitamente, cursos com metodologia e linguagem de software e hardware.