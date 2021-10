Vídeo: homem preso por matar mulher arrastou corpo para queimá-lo

DD Darcianne Diogo

Homem arrasta corpo de vítima para queimá-la - (crédito: Material cedido ao Correio)

Imagens do circuito interno de segurança colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) mostraram o momento em que um homem, 36 anos, arrasta o corpo de uma mulher envolto em um cobertor, no meio da rua, no Recanto das Emas (veja o vídeo abaixo). A vítima é Luciana Regina de Faria, 46, diagnosticada com esquizofrenia e que estava desaparecida desde 31 de agosto. O corpo dela foi encontrado carbonizado próximo ao fórum da cidade, em 10 de setembro.



O homem que aparece nas imagens é um andarilho que, segundo as investigações, trabalhou na construção de uma obra próximo à casa de Luciana. “Ele morava no Conjunto 11 e a vítima, no Conjunto 10. A partir das imagens, conseguimos a identificação. Constatamos que ele estava se abrigando em um albergue e tinha dado entrada na solicitação para comprar uma passagem com destino à Bahia”, detalhou o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar.

Na delegacia, o suspeito, preso temporariamente em razão de um mandado expedido pela Justiça, apresentou versões contraditórias e negou o crime. Ao ser questionado sobre o que estaria no saco em que ele arrastava, por exemplo, o homem alegou que havia apenas roupas. No vídeo, o andarilho aparece arrastando o saco por volta das 7h30. “Ele é o principal suspeito de ter praticado o feminicídio

Exame de DNA



Após a localização do cadáver carbonizado, os investigadores conseguiram chegar à identidade de Luciana por meio de exame de DNA feito em 29 de setembro. A mulher foi vista pela última vez em frente à casa de uma vizinha da região.

O corpo de Luciana foi encontrado carbonizado no Recanto das Emas (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo o delegado Pablo Aguiar, acredita-se que o suspeito, de identidade não divulgada, tenha praticado o feminicídio sozinho.