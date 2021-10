CB Correio Braziliense

CURSOS

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Japonês para iniciantes

Sem qualquer custo, pessoas a partir de 14 anos podem se inscrever no curso gratuito de japonês para iniciantes, a ser ministrado na Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS). As vagas são limitadas. Saiba mais em https://bit.ly/3AS0ON3.



Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB promoverá um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

OUTROS

Certificado Ielts

Estão abertas as inscrições para a prova do Ielts — International English Language Testing System — certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. Para ajudar na preparação do exame, a Cultura também oferece um curso, realizado no formato Live, ao vivo pela internet. Além das aulas, são feitas simulações, por meio de tarefas e atividades, dos cenários vivenciados no dia da aplicação da prova. O Ielts é o exame de proficiência em inglês mais popular do mundo. Desenvolvido por alguns dos maiores especialistas em avaliação linguística, ele testa as quatro habilidades de comunicação em inglês: interpretação oral e escrita, redação e conversação. O Ielts é reconhecido por mais de 10 mil instituições em 140 países. Os aprovados nessa certificação estão aptos a estudar, trabalhar ou morar no exterior. Após a realização das provas, o resultado sai em até sete dias. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame atendimento.exames@culturainglesa.net. Outras informações pelo site www.culturainglesa.net.

Educa Week

A 6ª edição do Educa Week reúne, até amanhã, lideranças do setor educacional para discutir os desafios da educação básica. Este ano, os debates estarão voltados para temas baseados nas novas demandas educacionais do Brasil pós-pandemia. Na quarta, às 9h30, será realizado o painel “Como as escolas estão superando os graves impactos socioemocionais pós-pandemia”, que contará com a educadora Dulcineia Marques, diretora-presidente do Colégio Galois, de Brasília. Ao todo, serão mais de 150 profissionais das mais renomadas instituições nacionais e estrangeiras como Stanford University e Harvard University, Fuvest e Cesgranrio, por exemplo. O evento será transmitido on-line, gratuitamente. Para acompanhar, basta fazer a inscrição pelo site www.educaweek.com.br.

Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506, bloco A, loja 67). A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita à exposição.

Refugiados

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até 31 de outubro. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.



Cinema a R$ 10

No dia 27 de outubro, na última quarta-feira do mês, o ingresso para as sessões do Espaço Itaú de Cinema do Casapark custará apenas R$ 10. A promoção é válida para todos os filmes em cartaz, com exceção para a Mostra Internacional de Cinema. O Casapark dará como cortesia até quatro horas de estacionamento gratuito para os clientes que apresentarem o ingresso no guichê de pagamento da garagem. Esta promoção não é cumulativa, isto é, não dá direito a outros descontos como meia-entrada para estudantes, professores, pagamentos com cartão Itaú entre outras. A programação completa do Espaço Itaú de Cinema do Casapark está disponível no site www.casapark.com.br/cinema/. O Casapark abre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h. Endereço: SGCV Sul Lote 22, Park Sul. Telefone (61) 3403-5300.



Destaques

Outubro Rosa

» A campanha Estilo DF Plaza Tendências da Estação traz na programação talk shows com profissionais de saúde, oficinas, corte solidário e desfiles. De 22 a 31 de outubro, no Espaço Cultural. A entrada franca. Na abertura, às 15h, talk shows com profissionais de saúde das áreas de psicologia, oncologia, ginecologia e ortodontia do Hospital Brasília e da Clínica Mariana Oliveira. Mais informações sobre a programação no número 3451-5750 ou http://www.dfplaza.com.br/.



Prêmio Iree de Jornalismo

» Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Iree de Jornalismo 2021. A premiação foi criada em 2020 pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (Iree), presidido pelo advogado Walfrido Warde para “celebrar um pilar imprescindível da democracia, o jornalismo profissional e independente”. Haverá três prêmios, totalizando R$ 110 mil. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro pelos autores das reportagens. O regulamento está disponível em https://iree.org.br/jornalismo/.