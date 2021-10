CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 21/1/21)

Linhas do Planalto

O Palácio do Planalto é um dos vários monumentos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. As obras da sede do Executivo federal foram concluídas em abril de 1960. O prédio impressiona pela pureza de suas linhas, com predomínio dos traços horizontais e efeito plástico requintado.