CB Correio Braziliense

ASA NORTE

CALÇADAS DANIFICADAS

A estudante Rayssa Carneiro, 22 anos, moradora da Candangolândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre as calçadas da 716 Norte, em frente à academia Smart Fit. “O ponto de ônibus tem péssimo acesso e a calçada está toda quebrada. Preciso caminhar pelo barro e pelas britas. Tenho que andar com atenção para não cair”, pontua.

» A Administração Regional do Plano Piloto informou que realizou levantamento das obras de calçadas necessárias e enviou relatório à Novacap para execução das obras, conforme cobertura contratual e disponibilidade de recursos orçamentários.



CEILÂNDIA

PISTA IRREGULAR

O aposentado José Barbosa, 78 anos, morador de Ceilândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre uma pista irregular na quadra QNN 33. “Há muitos buracos. Os motoristas correm o risco de quebrar a suspensão do carro ou de furar o pneu”, explica.

» A Administração Regional de Ceilândia respondeu que a quadra citada já está na programação da diretoria de obras da Administração, e que até o fim desta semana os reparos serão feitos conforme a necessidade do local.