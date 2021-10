Pedestre é atropelado por ônibus próximo a balão em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (20/10), um homem de 78 anos, identificado como Diniz, foi atropelado por um ônibus da empresa Urbi Mobilidade Urbana, próximo ao balão do Hospital de Samambaia (HRSAM). A vítima sofreu fratura nas duas pernas e foi levada para o Hospital de Base de Brasília (HBB), segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) o homem estava consciente e orientado.



Em nota, a Urbi Mobilidade informou que não há confirmação de que o ônibus da empresa tenha atingido a vítima e que o acidente teria sido provocado por outro veículo não identificado, mas segue colaborando com as investigações.

“A Urbi Mobilidade informa que na manhã desta terça-feira, o ônibus da linha 0.391 (trajeto Samambaia Norte / W3 Sul e Norte) trafegava pela faixa direita da via, parou ao sinal de um ciclista na faixa de pedestre para a travessia do mesmo e ao continuar seu deslocamento, um pedestre chamou a atenção do motorista informando que havia uma pessoa caída na via. O motorista parou para prestar socorro acionando a emergência que encaminhou o pedestre ao hospital inconsciente. Não há confirmação sobre envolvimento do ônibus da Urbi nos fatos ocorridos, mas segundo informações de populares, o pedestre foi atingido por outro veículo não identificado, sendo projetado em direção ao ônibus. A Urbi informa ainda que colabora com as investigações, prestando informações para esclarecer todas as circunstâncias do acidente e aguarda boletim médico atualizado sobre o estado do pedestre”, informa a empresa.

Outros casos

Na manhã desta segunda-feira (18/10), o motociclista Micael, 22 anos, ficou preso na parte dianteira de um ônibus após uma colisão. A vítima dirigia uma Honda CG 160 e precisou ser levada ao Hospital de Base. O acidente aconteceu na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) sentido Plano Piloto. Segundo o CBMDF, o motociclista tinha suspeita de fratura de fêmur no membro inferior esquerdo e apresentava escoriações pelo corpo.

Ainda neste mês, o ciclista Francisco Sotero, 71 anos, ficou ferido após colidir com um ônibus da empresa Pioneira. O acidente ocorreu na altura da quadra 10 do Paranoá. O ciclista apresentava escoriações nas pernas e nos braços e foi levado ao Hospital do Paranoá.

*Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal