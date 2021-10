Troca de nome da Ponte Costa e Silva

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa / CB / D.A Press)

O Projeto de Lei nº 1.697/21 — que trata da alteração do nome da Ponte Costa e Silva, que fica sobre o Lago Paranoá, para Ponte Honestino Guimarães — foi aprovado, ontem, em primeiro turno pelo plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A mudança foi tema de audiência pública em junho deste ano e ainda precisa ser apreciada em segundo turno.

Honestino Guimarães foi um líder estudantil morto pelo regime militar em 1973. O autor do pedido de alteração do nome da ponte, deputado Leandro Grass (Rede), destacou que a nomenclatura atual homenageia um símbolo do período obscuro da história do Brasil, e lembrou haver uma lei que proíbe que bens públicos recebam o nome de torturadores ligados à ditadura.