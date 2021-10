Mega-Sena sorteia prÃªmio de R$ 21 milhÃµes

C » CIBELE MOREIRA

O cobiçado prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 21 milhões, depois que ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na terça-feira. Quem quiser tentar a sorte de faturar a bolada ainda tem tempo: as apostas ficam liberadas até as 19h de hoje, em qualquer casa lotérica ou pelo site loterias.caixa.gov.br. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Sem acertos da sena no último concurso, a Caixa premiou 18 pessoas que acertaram cinco dezenas. Cada uma recebeu R$ 86,9 mil. Outras 2.198 apostas dividiram o total referente à quadra, e cada ganhador levou R$ 1.016,89. Quarenta e nove deles fizeram os jogos em lotéricas do Distrito Federal, e 13 eram brasilienses que marcaram os números pela internet.

Na internet

Para fazer um jogo pelo site, é necessário acessar o portal das Loterias Caixa e se cadastrar. Depois de preencher os dados, basta escolher as dezenas, inserir a cartela virtual no carrinho e pagar as apostas. O valor mínimo para a plataforma é de R$ 30, e o máximo, de R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24 horas, mas o prazo para registrar os palpites é o mesmo das casas lotéricas físicas.

Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para usuários do sistema iOS, e o internet banking da instituição financeira. O valor da cartela com seis dezenas marcadas é de R$ 4,50; com sete marcações, o preço sobe para R$ 31,50; já a de oito números custa R$ 126. O apostador também pode comprar cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. A probabilidade de ganhar por meio de um jogo simples, de seis números, é de uma em 50 milhões.