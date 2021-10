Motorista morre após acidente

RM Rafaela Martins

Um homem, 32 anos, identificado como Vinícius, não resistiu aos ferimentos e morreu após o carro que ele dirigia capotar na entrada do Gama, na noite de terça-feira (19/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada a uma distância de 20 metros do veículo, por volta das 22h30.

O modelo do carro é um Ford Fusion de cor branca e o acidente aconteceu no trecho próximo ao BRT. O motorista teve trauma e suspeita de múltiplas fraturas. Ele foi conduzido inconsciente e instável ao Hospital Regional do Gama, onde morreu.

No domingo, uma colisão seguida de capotagem na DF-250, no Paranoá, deixou quatro pessoas feridas. Os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da colisão. O acidente envolveu um Fiat Siena e um Fiat Uno. O condutor do Uno, 41 anos, foi arremessado para fora do veículo. Com a colisão, o carro saiu da pista e capotou no canteiro lateral.