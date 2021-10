Capital S/A

SS Samanta Sallum

BID concede prorrogação do contrato para Polo JK

O GDF corria o risco de perder milhões de dólares do empréstimo concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para conclusão das obras do Polo JK (Santa Maria) e da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Ceilândia. O prazo se encerraria em 10 de dezembro de 2021.

O valor total do contrato é de US$ 66 milhões, dos quais foram repassados US$ 44 milhões. A instituição financeira internacional aceitou prorrogá-lo por mais um ano. A notícia veio com alívio para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, que foi responsável por articular com o BID a renegociação das condições.



Para evitar o prejuízo

O contrato já era dado como perdido. Mas o secretário Márcio Farias Junior não se conformou e tentou reverter a situação para garantir os recursos necessários às obras de infraestrutura das regiões. O objetivo é atrair a instalação de mais empreendimentos para Ceilândia e para o Polo JK — este reservado a atividades industriais de grande porte, devido à BR-040. São áreas com potencial de agregar empresas de atuação na região Centro-Oeste e parte da Norte. Lá, estão instaladas União Química, Brasal Refrigerantes, Fujioka, Gravia, a mexicana Bimbo, entre outras.



Aeroporto de Goiânia rumo ao exemplo de Brasília

Uma década após o Aeroporto de Brasília ser privatizado, chegou a vez de o Santa Genoveva, em Goiânia, sair do controle da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O contrato de concessão foi assinado ontem.

Líder do Bloco Central, na 6ª rodada de concessões aeroportuárias do governo federal, o Aeroporto de Goiânia sediou a solenidade de assinatura do contrato de concessão dos seis terminais aéreos que fizeram parte do leilão promovido em abril pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra). Assim, começa oficialmente a transição do controle do Santa Genoveva e dos aeroportos de Palmas (TO), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Teresina (PI) e Petrolina (PE) da Infraero para o Grupo CCR, que vai administrá-los durante 30 anos.



Geração de empregos

“Estamos falando em R$ 1,8 bilhão que serão investidos nesses seis aeroportos nos próximos anos, com geração de mais de 30 mil empregos”, destacou o secretário-executivo do MInfra, Marcelo Sampaio (foto).



Maior operadora do país

Ao assumir os seis terminais, o grupo CCR, que é brasileiro e tem sede em SP, torna-se a maior operadora de aeroportos do Brasil, administrando 17 empreendimentos e respondendo por 25% do total de passageiros do país — algo em torno de 47 milhões de usuários. O grupo é um dos maiores da América Latina em concessão de infraestrutura e já controla, por exemplo, rodovias federais. Em Goiânia, estão previstos a ampliação do terminal de passageiros, bem como oito pontes de embarque e outras melhorias na capacidade operacional e de modernização. Aqui, na capital federal, o aeroporto é administrado pela Inframerica desde 2012 e é exemplo de modelo de concessão no país.



Digital.BR para o Centro-Oeste

Já estão abertas as inscrições para o segundo edital do programa Digital.BR, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa investe em ecossistemas de inovação para promover a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas brasileiras. O primeiro edital, lançado no ano passado, contemplou a região Nordeste. Desta vez, alcançará as regiões Centro-Oeste e Norte. As premiações vão de R$ 550 mil a R$ 1,5 milhão por projeto.



Aumento de produtividade

“Queremos acelerar projetos com potencial de inovação, aumentando a produtividade e a maturidade digital de micro a médias empresas”, reforça o presidente da ABDI, Igor Calvet (foto). Os interessados em participar podem enviar as propostas até 23 de dezembro, para o e-mail economiadigital@abdi.com.br ou pelo portal digitalbr.abdi.com.br.



Fiat de olho no mercado brasiliense

A Fiat lançou o primeiro SUV em um evento exclusivo em Trancoso (BA). Um dos convidados do presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na América Latina, Antonio Filosa, foi o empresário brasiliense Paulo Octávio, que é o maior revendedor da marca no Centro-Oeste, pela rede de concessionárias Bali. PO testou e aprovou o Fiat Pulse. “O carro é sucesso”, disse em mensagem aos colaboradores, que acompanhavam o lançamento via digital, na loja do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O novo modelo já está nas revendedoras do DF. Em cinco versões, o veículo custa de R$ 79,9 mil a R$ 115,9 mil.