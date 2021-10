SS Samara Schwingel

(crédito: Unsplash/Photo)

Nesta sexta-feira (22/10), o Senado Federal apresenta o segundo Plano de Equidade de Gênero e Raça, a ser implementado entre 2021 e 2023. O relatório final é fruto de um esforço interdisciplinar que envolveu mais de 20 setores da Casa em reuniões com o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Esta edição traz 26 objetivos, distribuídos em cinco temas: comunicação, educação, cultura organizacional, gestão e saúde.

Entre as medidas previstas no plano, há a apresentação do Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência da Violência Doméstica e Familiar às assembleias legislativas do país. A meta é levar o programa para, pelo menos, 14 unidades da federação.

Há ainda propostas voltadas para a adoção de protocolos em casos de violência doméstica, a instituição do Programa Pai Presente, combate à gordofobia e ações de respeito à diversidade. O intuito é levar conhecimento para a população em geral, com cursos como o de extensão “Na trilha dos 200 anos da independência do Brasil: o Congresso Nacional e os caminhos da inclusão social” e sobre racismo estrutural. Os conteúdos serão disponibilizados na plataforma Saberes do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).

A primeira edição do plano teve 86% das metas pré-estabelecidas cumpridas. O evento de lançamento da segunda edição terá apresentações da senadora Leila Barros, Procuradora da Mulher no Senado, da Diretora-geral, Ilana Trombka, e da representante da ONU Mulheres no Brasil, Anastasia DivinsKaya.