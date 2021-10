Atletas de Planaltina recebem workshop de futebol de não profissionais

CB Correio Braziliense

O workshop será realizado no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Planaltina - (crédito: CAmila de Magalhães/Esp.FAC/D.A Press)

A partir desta sexta-feira (22/10), os atletas amadores de Planaltina poderão participar do 1º Workshop Brasil de Futebol de Não Profissionais. O evento, que será realizado no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de Planaltina, vai até domingo (24/10). Promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Não Profissionais (CBF-NP), o tema central da primeira edição é sobre a necessidade de criar novas oportunidades para atletas não profissionais. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site da CBF-NP.



O evento conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e o objetivo é poder realizar nas demais unidades esportivas do Distrito Federal (DF). Nesta primeira edição, os participantes contam com palestras voltadas para avaliação médica e personalidade jurídica nos projetos sociais, entre outros.

O presidente da CBF-NP, Rodrigo Forest, diz que todos os projetos sociais voltados para unir o atleta ao mercado de trabalho serão acolhidos pela confederação. A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, ressalta que atletas também precisam saber como entrar no mercado de trabalho. “Como sabemos, a vida do atleta vai muito além do momento em que ele está competindo. Ele também precisa de informação e se inserir no mercado no qual atua. Ter conhecimento é uma ferramenta poderosa, e apoiamos iniciativas nesse sentido”, disse a secretária.

Aproximadamente 40 mil atletas e 32 clubes parceiros estão cadastrados na CBF-NP, que está presente no DF, Pernambuco, Santa Catarina, Pará e São Paulo, e atua para inserir jogadores no mercado de trabalho através da educação, saúde, tecnologia, meio ambiente e iniciação esportiva.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer