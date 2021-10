Favas contadas

CB Correio Braziliense

Uma parceria sustentável...

Nem só de verduras, frutas, grãos, ovos ou laticínios é feito o portfólio da Malunga, grife pioneira que, há três décadas, vem se notabilizando na produção de alimentos saudáveis sem agrotóxicos no Distrito Federal. Além de produzir mais de 100 itens orgânicos, distribuídos em 138 pontos de venda em Brasília e Goiânia, e também na internet, o seu criador Joe Valle, engenheiro florestal, queria muito incluir no cardápio a proteína suína, considerada a mais saborosa do mundo, mas desde que fosse sustentável. “Essa condição deixou de ser uma novidade e se tornou uma tendência — as pessoas querem comer melhor e buscam alimentos que causem menos danos ao meio ambiente”, justifica o empresário rural.

O desejo de Joe Valle, de 57 anos — ex-deputado distrital por dois mandatos — será concretizado amanhã, no Mercado Malunga Sudoeste, Quadra 103, com o lançamento do Duroc, o porco sustentável produzido no Distrito Federal, dentro das normas sanitárias e tecnológicas mais avançadas com toda a produção rastreável.



… Com cortes suínos Duroc...

O projeto é o resultado da parceria entre três famílias: os Cenci, capitaneados pelo zootecnista Alexandre, que importou mais de 200 matrizes Duroc, vindas de avião dos Estados Unidos, dando início à criação na Fazenda Miunça, distante 70km de Brasília; os Graumans, Vanessa e Raymond — ele especialista no corte e preparo de carnes —, que tocam a Casa do Holandês (305 Norte e SIA, em frente a Super Adega) e os Valle, a mulher de Joe, Clevane, é agrônoma e gestora de um acordo de cooperação técnica com a Embrapa para o cultivo orgânico de hortaliças, entre elas, 20 espécies Panc (Plantas alimentícias não convencionais).



...chega à Malunga Sudoeste

De imediato, serão comercializados quatro cortes, entre os mais pedidos da raça Duroc: lombinho, prime rib, porqueta e pernil. Além das carnes porcionadas e embaladas a vácuo, todas preparadas na central de produção dos Graumans, há ainda uma linguiça de porco fresca “confeccionada sem conservantes para ser consumida em curto tempo”, recomenda Raymond.

Boas borbulhas

Pela terceira vez, a Bäckerei está de volta à Casa Cor, cuja 29ª edição abre as portas terça-feira, dia 26, na antiga sede da CEB, na 904 Sul. Além de pães, biscoitos, bolos, graças a uma parceria com a All Kitchens, o proprietário Mac Marques levará um equipamento (foto)desenvolvido no Rio Grande do Sul, onde se pode instalar garrafas de qualquer bebida. No caso, espumante geladíssimo, produzido pela Yoo Wines. Outra novidade é um forno de pizza a gás, capaz de assar deliciosas massas em curto tempo. Quem estreia na mostra é o chef Ronny Peterson, que vai comandar a cozinha principal responsável pelo menu que é “a minha raiz”, diz o chef se referindo à combinação da culinária italiana com a brasileira.

Noite de tango

Depois de idas e vindas, o chef Edilson Oliveira está outra vez em voo solo. Há algum tempo chegou a assumir não só as panelas, mas também o comando da Trattoria do Luigi, no Sudoeste, estendido também para o Brasil 21. Desfeita a parceria, é lá que permaneceu o chef, agora empenhado em tocar uma nova grife, a Osteria Vicenza. O nome é uma homenagem a uma pequena cidade italiana na região do Vêneto, importante polo cultural, e deriva da “nossa disposição de contribuir para o cenário cultural da capital. Gastronomia, vinho e cultura vão andar juntos aqui na Osteria Vicenza”, proclamou o chef restaurateur, que hoje promove o show de tango Milonga al compás del corazón, a partir das 20h, com venda de entrada antecipada por R$ 35. Informações pelo telefone: 3771-7951.

Trufas brancas

“Todos os anos, ficamos de olho na temporada de trufas brancas para fazer receitas com esse ingrediente do Piemonte tão difícil de encontrar”, afirma o restaurateur Juscelino Pereira, que menos de cinco meses depois de abrir o Piselli, traz para Brasília a mais fina iguaria italiana escondida debaixo do solo. De tão rara, o preço também acompanha a exclusividade do menu de sete pratos, que será oferecido em novembro. Para iniciar, há duas sugestões — pão com ovo pochê e filé-mignon picado com molho trufado — ambas cobertas de lâminas de trufas brancas raladas por cima (R$ 490 cada).

Como primeiro prato, tem talharim com manteiga trufada (foto) e risoto de alcachofra, igualmente com lâminas de trufas em cada (R$ 690 cada). O principal ou secondi piatti, como se diz na Itália, contempla coxa e sobrecoxa de pato assado lentamente com polenta cremosa ou medalhão de vitelo ao molho do próprio assado e batata gratinada. Em ambos os pratos, a trufa fresca vem laminada (R$ 720 cada). Ainda há uma sobremesa de mascarpone, mel trufado e trufa (R$ 390). Outra opção que a casa dispõe é o menu completo de quatro etapas por R$ 1.590. Reservas: 99913-7191.

Domingo de churras

O irrequieto e criativo chef Dudu Camargo (foto), que adora carne entre outros ingredientes nobres, foi quem pensou primeiro por que não fazer em Brasília uma churrascada como há em outras cidades? Falou com alguns craques do ofício e todos toparam. Assim nasceu o evento Nord Festival, que se realizará pelos quatro domingos seguintes — de 24 e 31 de outubro, 7 e 14 de novembro — no Brazólia Cozinha e Bar, onde houve uma estreia para testar a novidade.

Moisés Costa, Fred Trentino, Lierson Mattenhauer e Bruninho Oliveira comandam as parrillas no fogo e servem diretamente nas estações os cortes especiais, porqueta pururucada e tambaqui assado, enquanto Dudu se responsabiliza pelas guarnições de dar água na boca. Entre elas, arroz com rabada, vinagrete e agrião; pupunha assada com azeite; chutneys de manga, tomate, goiaba, maçã-verde e frutas vermelhas; farofas de cebola e alho; banana com castanhas, mexidão brasileiro com arroz à base de feijão, carnes variadas e mediterrâneo com arroz de sete grãos com fava, legumes e cogumelos, além de maionese rústica de batata. Som por conta de DJs e bandas. R$ 187, crianças até 8 anos não pagam e de 8 aos 12, R$ 50. Telefone: 99802-4076.