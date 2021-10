Capital S/A

CB Correio Braziliense

“A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente”

Soren Kierkegaard

Técnico em agropecuária se torna empresário com venda de orgânicos

O empresário Verinaldo Souza, 46 anos, empenha-se diariamente, desde 1994, para garantir que alimentos orgânicos cheguem com qualidade à mesa de milhares de brasilienses. Técnico em agropecuária, hoje, ele é franqueado da Korin, marca pioneira na criação de frangos sem uso de antibióticos. Depois de trabalhar muitos anos em uma propriedade rural no PAD-DF, ele abriu a própria loja, em 2003, na Asa Norte. Em 2014, virou representante, distribuidor e franqueado da marca.

Pioneiro nas feiras

Verinaldo, que tem origens ligadas à agricultura familiar, ajudou a promover as primeiras feiras voltadas para a comercialização de produtos orgânicos no Plano Piloto. Partiu dele a ideia de criar a Feira Orgânica Espaço Natural, em 2002, que, até hoje, atrai muitos brasilienses para as proximidades da Igreja Messiânica, na 315/316 Norte. “Era um segmento muito isolado. Não havia esses produtos nos supermercados nem interesse algum nesse mercado, tampouco legislação a respeito. E o que era produzido aqui no Brasil seguia protocolos de outros países”, lembra.

Clube de Negócios do Sebrae-DF

Percebendo que a procura por alimentos orgânicos estava aumentando, Verinaldo pediu o apoio do Sebrae no Distrito Federal para melhorar o negócio e conseguiu transformar a pequena loja em um empreendimento mais robusto. Assim, ajudou os produtos a ficarem mais acessíveis. O empresário também participou do Clube de Negócios, que promove a expansão de networking e o acesso a conhecimentos relevantes para o mundo dos negócios. Deu certo e, atualmente, ele fornece, também, orgânicos para Goiás e Tocantins.

GDF vai lançar novo Refis

A Secretaria de Economia do DF vai enviar projeto de lei à Câmara Legislativa para reabrir o Programa de Incentivo à Regularização de Dívidas Fiscais, o Refis. Os débitos contraídos entre 2019 e 2020 serão, agora, incluídos no benefício. O prazo de adesão vai de janeiro a março de 2022.

Pedido do setor produtivo

Representantes do setor produtivo pediram muito para que o governo local concedesse a possibilidade de renegociação das dívidas de impostos como ICMS, ISS e IPTU acumuladas no período da pandemia, devido à forte crise econômica que se instalou, principalmente, no comércio.

Recorde de arrecadação

O montante alcançado no último Refis, encerrado em abril deste ano, deu segurança para o GDF estender o programa, que renegociou mais de R$ 3 bilhões em dívidas. Foi um recorde histórico. De forma imediata, entraram para os cofres do DF R$ 553 milhões — um total seis vezes maior do que se esperava.

Saúde da mulher afeta economia

A cofundadora do grupo Sabin Janete Vaz foi uma das representantes do Brasil no módulo “Parceria Brasil-Alemanha para um futuro sustentável”, na roda de debates do Brics. A empresária e biomédica enfatizou, no evento virtual, que investir na saúde da mulher gera um efeito direto e positivo na economia. “É preciso pensar em uma economia solidária, na percepção da saúde da mulher pelo planejamento reprodutivo, no acesso a métodos contraceptivos e a itens de higiene básicos essenciais, como absorventes, que as tiram da escola e do trabalho”, destacou Janete na apresentação, que contou com a colaboração da assessora Elisa Goulart.

Importação de equipamentos

No início da pandemia, quando o setor público precisava de equipamentos que fizessem exame PCR para covid-19, a Roche só tinha cinco instalados no Brasil. Devido à urgência e à demanda da população, a Anvisa e o Ministério da Saúde precisaram conhecer e ver as validações para autorizar a importação de mais equipamentos. A pedido da Roche, as autoridades públicas visitaram o Sabin para conhecer a tecnologia. “Assim, a relação entre o público e o privado se dá no âmbito da complementaridade. No privado, temos mais liberdade de assimilar, testar e avaliar a performance de inovações e tecnologias com muito mais agilidade do que no serviço público”, apontou Janete.

Desafogar o SUS

A biomédica defendeu, no evento, que o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Mas registrou que não comporta a quantidade de pessoas que precisam usar o serviço e que, por isso, é importante fortalecer o sistema suplementar. Ela fez um alerta sobre a crise do setor: “Os custos de manutenção vêm entrando em colapso, causado pelo modelo de gestão entre as operadoras e as empresas de saúde credenciadas, tendo em vista os modelos de remuneração ultrapassados. O foco é melhorar essa relação e fortalecer as empresas brasileiras, para que possam ter recursos e, assim, oferecer aos colaboradores esse tipo de benefício. Isso vai desafogar o SUS”, relatou.

Mercadinho literário

Em mais um movimento de retomada pós-pandemia, o mercado editorial brasilense se mobiliza para um grande evento, reunindo escritores locais, coletivos literários e editoras da cidade. Com cerca de 20 expositores, ocorre, hoje, o 1º Mercadinho Literário, que vai oferecer ao público, além da venda de livros, sarau com leituras poéticas e contação de histórias.

Aumento de vendas

A pandemia foi ruim para o comércio de forma geral, mas o mercado editorial foi uma das poucas áreas que cresceram nesse período. Uma pesquisa do 7º Painel do Varejo de Livros no Brasil de 2021, realizada pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, mostra que, no primeiro semestre deste ano, a venda de livros aumentou 48,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

No Brasília Shopping

Os livros passaram a ser companheiros mais constantes dos brasilienses no período de confinamento, e muitas pessoas retomaram o saudável hábito da leitura. O Mercadinho Literário será uma boa opção para conhecer o que tem sido produzido no DF. A feira, que é uma realização do Coletivo Maria Cobogó (foto), ocorre na área externa do Brasília Shopping, das 11h às 19h, com entrada gratuita.

Ausência de Guedes

Com a turbulência de ontem na equipe econômica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou, minutos antes, a participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic). A apresentação estava marcada para as 19h. Várias autoridades já tinham participado do evento.