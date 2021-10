Prazo de matrículas é prorrogado

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 24/9/21)

O período de matrículas para ingresso de novos estudantes nas escolas públicas do Distrito Federal foi estendido em uma semana e, agora, termina em 31 de outubro. A ampliação do prazo decorreu de problemas relatados no atendimento pelo telefone 156. O novo prazo vale tanto para a telematrícula quanto para a inscrição pelo site da Secretaria de Educação (leia Passo a passo).

Para atender a demanda, o número de atendentes disponíveis por telefone foi triplicado — de 10 para 30 pessoas na equipe. A telematrícula é feita pela opção 2 do número 156, das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira. Nos sábados, domingos e feriados, o expediente vai das 8h às 18h. Pelo portal da Secretaria de Educação, é possível fazer a inscrição em qualquer dia ou horário. Até as 14h de ontem, 19.122 pessoas estavam registradas, segundo a pasta. No ano passado, a quantidade total de cadastros ficou em 31.974.

As inscrições neste período equivalem a uma pré-matrícula. De 4 a 11 de janeiro, as famílias dos novos estudantes de escolas públicas do DF deverão efetivar o registro presencialmente. O ingresso na rede vale para alunos com 4 anos completos até 31 de março. Por meio das informações prestadas — que incluem CEP de residência do estudante ou de local de trabalho dos responsáveis por ele —, a Secretaria de Educação vai direcionar as crianças e os adolescentes para os colégios mais próximos da família. O resultado tem previsão de ser divulgado em 21 de dezembro, no portal da pasta.

As orientações sobre o procedimento para efetivação serão divulgadas em detalhes no site, após a publicação da lista. A renovação de matrícula para o próximo ano letivo de estudantes que fazem parte da rede pública de ensino é automática para os considerados frequentes. O prazo para pedir a troca de instituição de ensino vai de 8 a 11 de novembro, diretamente na escola do aluno.