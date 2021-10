CB Correio Braziliense

“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas, se você não fizer nada, não existirão resultados.”

Mahatma Gandhi

Para celebrar a Data Nacional da Nigéria

A Nigéria é um país africano situado no Golfo da Guiné. Além de monumentos naturais e reservas de animais selvagens, prima pela quantidade de áreas protegidas, como os parques nacionais do Rio Cross e Yankari, com lindas cachoeiras, florestas densas, savanas e habitats de primatas raros.

Uma das principais atrações é a Zuma Rock, um monólito de 725 metros de altura, que fica perto da capital, Abuja. É símbolo fundido na moeda nacional do país.

Os 61 anos da Independência da Nigéria coincidiu com a apresentação das credenciais do embaixador nigeriano no Brasil, H.E. prof. Muhammad Makarfi Ahmad e senhora, comemorado com um jantar especial no dia 15, no Clube Naval de Brasília.

MUITOS ANOS DEPOIS / A turma de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (foto) se formou em 1975. Desde então, o grupo se reencontra a cada cinco anos. Em 2021, o cenário escolhido foi o interior do estado do Espírito Santo, na região das Montanhas Capixabas, onde está a famosa e exuberante Pedra Azul, “com seu lagarto proeminente”, conforme descreveram. “Foram três dias de muitas recordações e alegrias, e é isso que faz com que a gente se esforce para poder reencontrá-los. De tempos em tempos, eles contam as mesmas histórias e riem da mesma forma”, comenta a esposa de Celso, Lília Fernandes.

• Na cidade de Caldas Novas (GO) aconteceu, ontem, no auditório Celso de Godoy, na Câmara Municipal, o lançamento do livro Bento de Godoy — O visionário venturoso, de Joaquim Celso de Godoy. Trata-se de um ramo da minha família ancestral, que vou saber agora, por meio do livro, o porquê de se fixarem em Goiás e o meu tronco familiar ser do Triângulo Mineiro. Muito interessante!



• Sob o comando da Casa Amarela e Sílvia de Souza, um evento beneficente vai movimentar Brasília. O 1º Leilão do Bem — 2021 será no foyer dos Teatros do Brasil 21 Cultural. A exposição estará aberta em 8 de novembro, das 19h às 22h. No dia 9, às 19h, coquetel e, às 20h30, o primeiro pregão, que será on-line e presencial. De 10 a 12 de novembro, será às 20h30. Os leiloeiros oficiais são Sílvia de Souza e Fernando Pelloni. O catálogo completo está no site: www.casaamarelaleilões.net.br.

• Começou, ontem (22), a Campanha Estilo Tendências da Estação — Edição Florescer, do DF Plaza (Águas Claras), que segue até 31 de outubro, em parceria com o Projeto Moda Cura, pelo Outubro Rosa. Moda e cuidados, com Valéria Lessa e Lilian Ramos (foto). Talk shows sobre saúde, oficinas, corte solidário (cabelos doados à Rede Feminina de Combate ao Câncer) e desfile, com curadoria de Fernando Lackman. As modelos serão mulheres recuperadas ou em tratamento contra o câncer, do grupo Rosas do Cerrado. Tudo será transmitido ao vivo, nas redes sociais do shopping.