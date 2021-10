Hoje tem bolada de R$ 26 milhões

PG Pablo Giovanni*

Este sábado é um excelente dia para quem acordou inspirado. É bem provável que você goste de dinheiro, e caso tenha sorte: deu match! A Caixa Econômica Federal, através do concurso n° 1960 da Mega-Sena, quer premiar um sortudo(a) com a bolada de R$ 26 milhões.

Ao todo, existem mais de 12 mil casas lotéricas no Brasil espalhadas nos 26 estados, mais o Distrito Federal, com a validação de apostas até as 19h (horário de Brasília). A simples custa R$ 4,50, e durante o ano de 2021, os brasilienses andaram com pé quente: foram três grandes apostas vencedoras, sendo a última no início de outubro, com o sortudo faturando R$ 35,7 milhões sozinho.

O sorteio deste sábado será realizado a partir das 20h e, portanto, pode ser você o dono do bilhete premiado, basta fazer uma fezinha. O jogo pode ser realizado, além das lotéricas, também pela internet no site Loterias Online Caixa, também até as 19h.

Probabilidade

Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto não é a parte mais agradável do jogo, mas também não é impossível. Segundo o banco, uma aposta simples com seis dezenas, a chance de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.

Mas afinal, o que fazer com R$ 26 milhões? Caso você for o sortudo e faturar o prêmio, pode optar por adquirir oito Ferrari Roma, novo modelo da fabricante de carros que chegou ao Brasil em junho. O modelo, inclusive, pode fazer 100 km/h em 3,4 segundos, além de um potente motor V8, com 620 cavalos. Caso seja zen e opte por uma volta no mundo, por exemplo, o custo pode variar entre US$ 15 mil e 30 mil, ou seja: quase R$ 170 mil, segundo o site de dicas de viagem Em Algum Lugar do Mundo.

*Estagiários sob a supervisão de José Carlos Vieira