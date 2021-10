Entrevista / Flávio Resende - Sócio-Diretor

CB Correio Braziliense

Proativa Comunicação

Se há um mercado que mudou substancialmente nos últimos anos é o da comunicação. Com a pandemia, este processo se intensificoue ainda mais, exigindo das empresas e profissionais da área novas habilidades e competências. Manter-se, portanto, num mercado tão dinâmico não é pra qualquer um. Exige visão de futuro, adaptação à nova realidade e, sobretudo, competência. Neste mês, a Proativa Comunicação completa 20 anos, consolidando-se como uma das agências mais tradicionais de comunicação corporativa do DF.

À frente do negócio está o jornalista Flávio Resende, que comemora a nova idade da empresa com novos projetos, novos clientes, novos colaboradores e um olhar mais amadurecido para encarar tantos desafios. Oferecendo serviços variados — que vão da Assessoria de Imprensa à Gestão de Crises —, a Proativa tem como diferencial competitivo à inovação e o impacto social.

Muito ligado a ações sociais e voluntariado, Flávio acredita que a comunicação pode (e deve) ser um instrumento importante de transformação da realidade. “Buscamos inspirar os nossos clientes sempre com proposições inovadoras e com um olhar para o impacto positivo que eles podem causar em seus ecossistemas”, explica. Para comemorar o aniversário, a agência lançou um site novo (www.proativacomunicacao.com.br) e uma campanha que valoriza a “comunicação de causa”, que transforma. Segundo o jornalista, a ideia é mostrar ao mercado um pouco da essência da agência, que “segue acreditando em dias melhores, ainda que o mundo clame por socorro”. Confira a entrevista:

Quais os campos de atuação da Proativa e, prioritariamente, a que mercados vocês atendem?

Somos uma agência de comunicação corporativa, especializada em construir e fortalecer a reputação de nossos clientes. Para isso, ofertamos ferramentas de comunicação diversas como assessoria de imprensa, produção de conteúdo, gestão de redes sociais, publicações, media training, planejamento estratégico de comunicação, branding, criação, desenvolvimento de sites, entre outros. Além do atendimento a entidades de classe, temos nos especializado em negócios sociais e projetos de impacto social. Atendemos clientes nacionais e, principalmente, focados na região Centro-Oeste. Somamos, nestes 20 anos, mais de 1.700 clientes atendidos, oriundos de 48 segmentos, sem contar os mais de 950 eventos assessorados.



Como as mudanças na comunicação têm afetado vocês?

Com as novas tecnologias e, principalmente, com o advento das redes sociais, o mercado de comunicação mudou sistematicamente. A lógica é diferente a cada dia. Estar aberto a estas mudanças, oferecendo o que o mercado demanda, é o caminho mais curto para se atingir bons resultados. Chegar até aqui, depois de tantos percalços, já é uma grande vitória. E como o mundo mudou, estamos também em plena transformação, criando produtos e serviços convergentes com a nova realidade.



Por que o slogan da empresa é “Comunicação com propósito”?

Somos reconhecidos, hoje, como uma das agências locais com o maior número de trabalhos na área de Impacto Social. Este posicionamento comunga com os valores da empresa, que acredita que a Comunicação pode ser um instrumento poderoso de transformação social. Dar maior visibilidade a iniciativas e projetos de impacto social aumenta o resultado destas ações, mostrando que as ferramentas que utilizamos podem, sim, potencializar os resultados. E no final é a sociedade que ganha com tudo isso.



Como é para você completar 20 anos de empresa?

Comecei a Proativa muito cedo, aos 23 anos. Na época, tive uma sócia (Silvia Joi) sem a qual não teria dado sequência ao projeto de ser empresário porque ela representava a experiência de vida que me faltava para as peças se encaixarem. Em 2008, comprei a sua parte na sociedade, seguimos muito amigos e passei a tocar o negócio com a ajuda da minha equipe. Tive muita gente competente ao meu lado. Ajudei a formar muitos profissionais também, que hoje são referências em suas áreas de atuação. Aprendi com cada um deles também. O sentido pra mim de comemorar 20 anos são os amigos que fiz nesta jornada; os aprendizados com os desafios de cada dia; os negócios que ajudei a prosperar; e, principalmente, a perseverança e a resiliência de não ter desistido, chegando aqui melhor do que ontem e em constante evolução para o amanhã.