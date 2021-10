Uso de mÃ¡scaras sob avaliaÃ§Ã£o

A » ANA ISABEL MANSUR » SAMARA SCHWINGEL

A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a covid-19 no Distrito Federal pode estar perto do fim. O governador Ibaneis Rocha (MDB) admitiu ao Correio, ontem, que avalia o relaxamento, apesar de ainda não haver data definitiva para a revogação do item. Interlocutores do Palácio do Buriti ouvidos pela reportagem informaram que a discussão deve começar a ser feita de forma oficial até novembro. A média de casos da doença, ontem, foi a segunda menor do ano, ficando em 481,4. O cálculo ajuda a visualizar o desenvolvimento da pandemia.

Enquanto não há uma decisão, Ibaneis anunciou o retorno 100% presencial das aulas nas escolas públicas do DF para 3 de novembro. Na quinta-feira, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, havia adiantado que o anúncio da volta integral deveria acontecer nos próximos dias. “O avanço da vacinação e as baixas taxas de transmissão permitem a retomada”, destacou o governador do DF.

O índice de contágio da doença, que mostra a reprodução da pandemia, no Distrito Federal, está abaixo de 1 há uma semana. Ontem, o número alcançou o índice mais baixo desde 28 de abril e ficou em 0,83. Quando o indicativo é menor que 1, a reprodução da pandemia é considerada sob controle. Antes, o número havia passado 16 dias acima desse índice. A taxa de transmissão de ontem aponta que cada 100 indivíduos contaminados com covid-19 podem transmiti-la, em média, para outros 83 pacientes.

1.530.585 brasilienses estavam com o ciclo vacinal completo até ontem, com a segunda dose (D2) das vacinas ou o imunizante de aplicação única (DU). A quantidade representa 59,4% da população distrital acima de 12 anos — a parcela apta a se vacinar contra a doença. As pessoas que tomaram apenas a primeira dose dos imunizantes no DF somavam 2.238.236, número que diz respeito a 86,8% dos habitantes vacináveis. O reforço, conhecido como D3, havia sido aplicado, até ontem, em 90.331 idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e pacientes imunossuprimidos graves. Os grupos são os únicos, por enquanto, autorizados a receber a D3 na capital. Na quinta-feira, a Secretaria de Saúde do DF permitiu o uso da vacina CoronaVac como D3. Entretanto, a preferência é para o uso dos imunizantes da Pfizer/BioNTech ou, alternadamente, da AstraZeneca.

A psicóloga Janaína Souza Rabelo, 44 anos, conseguiu tomar a dose de reforço na primeira tentativa. A moradora de Taguatinga recebeu a D2 da CoronaVac em 17 de abril e, ontem, reforçou a imunização com a vacina da Pfizer. Ela não enfrentou filas e elogiou o atendimento na Unidade Básica de Saúde 5 de Taguatinga “Foi rápido. Eu estava doida para tomar a terceira dose, estava na expectativa”, revelou Janaína, que faz parte do grupo dos profissionais de saúde.

Boletim

A menor média móvel de casos do ano foi registrada na quinta-feira — 480,3. O cálculo de ontem apresentou leve aumento e fechou em 481,4. O número, porém, está em queda há oito dias. A análise leva em conta o resultado de 14 dias atrás — quando a comparação fica dentro de 15%, tanto para mais (alta) quanto para menos (redução), há estabilidade. O dado de ontem caiu 60,75% em relação ao cálculo de 8 de outubro.

A média móvel de mortes apresentou queda ontem, após seis dias variando entre aumento e comportamento estável. Em relação ao cálculo de 14 dias atrás, houve redução de 19%, e o número ficou em 12. Em 24 horas, a Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou mais 10 óbitos. Apenas três vítimas, porém, faleceram ontem — uma delas estava na faixa etária de 20 a 29 anos. As demais tiveram a causa da morte confirmada somente ontem e, por isso, entraram nos registros do dia. O restante dos óbitos ocorreu entre 7 de outubro e quinta-feira. Com a atualização, o Distrito Federal amarga 10.766 vidas perdidas desde o início da pandemia. A SES-DF também notificou mais 403 casos da doença ontem, e o total de infecções na capital chegou a 512.913. Dessas, 497.359 (97%) pacientes são considerados recuperados.

