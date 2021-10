Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Valerio Ayres/CB/D.A Press - 30/10/15)

Começa oficialmente a corrida à presidência da OAB-DF

Cinco chapas vão participar das eleições na OAB-DF, marcadas para 21 de novembro. O atual presidente, Délio Lins e Silva Júnior, que está licenciado para a campanha, concorre à reeleição, com a advogada Lenda Tariana como vice. Na oposição, há quatro chapas. A advogada Thais Riedel tem como vice o diretor do Grupo Educacional Projeção, Pierre Tramontini. Em outra frente, a candidata a presidente é a advogada Renata Amaral, sócia do escritório de advocacia Zveiter. Para concorrer à vice-presidência, o nome escolhido foi o de Aldemario Araujo, ex-controlador-geral do DF. Também está no páreo o tributarista Guilherme Campelo, que mantém escritório em sociedade com o pai, o advogado Stenio Campelo. O candidato, que é sobrinho do ministro aposentado do TCU Valmir Campelo, conta com a advogada Deborah Brito como vice em sua chapa. O advogado Evandro Pertence, filho do ministro aposentado do STF Sepulveda Pertence, tem como vice a criminalista Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça.

Na disputa nacional

O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo (foto) e o ex-advogado-geral da União Luiz Inácio Adams são candidatos a conselheiros federais na chapa encabeçada por Renata Amaral. Também concorre ao Conselho Federal a advogada Soraia Mendes, lançada por 130 entidades, movimentos populares e organizações da sociedade civil como “anticandidata” a ministra do STF, contra a indicação de André Mendonça.

Vale-tudo

Não vão faltar ataques relacionados a vinculações políticas na eleição da OAB-DF. Ligações com a família Bolsonaro, com o ex-presidente Lula, com o governador Ibaneis Rocha (MDB) ou com o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Como ocorre no campo politico-partidário, na corrida eleitoral, vale tudo.



Governo do DF quer manter em Brasília parte do acervo de Lucio Costa

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, pediu a interferência do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para impedir que documentos de Lucio Costa relacionados ao concurso do projeto urbanístico de Brasília sejam transferidos para a Casa de Arquitectura, em Matosinhos, próximo ao Porto, em Portugal. A ideia de Bartô é que o Iphan verifique se essa documentação é tombada e, mesmo em caso negativo, se seria patrimônio público. Entre os cerca de 11 mil documentos, há muitos registros pessoais e profissionais, que pertencem à família. Mas Bartô acredita que há acervo público no espólio do arquiteto e urbanista que é o ícone de Brasília.

Pré-candidato

O professor Rafael Parente (PSB) será lançado, oficialmente, pré-candidato ao Governo do Distrito Federal, na próxima terça-feira (26). Durante a cerimônia, serão anunciadas iniciativas de discussões e reflexões que têm o intuito de tornar mais robusto o programa político do pré-candidato. O ato de lançamento da pré-candidatura contará com a presença de lideranças comunitárias, autoridades locais, governadores e dos deputados federais Alessandro Molon, Lídice da Mata, Marcelo Freixo e Tabata Amaral, todos do PSB.

Bia discute filiação ao PL

De saída do PSL, a deputada Bia Kicis (DF) iniciou conversas com o PL. Esteve com a ministra-chefe da Casa Civil, Flávia Arruda, e com o comandante do partido, Valdemar Costa Neto. Bia diz que a conversa foi muito boa, mas não tem nada fechado. Se Flávia concorrer ao governo, Bia pode ser a candidata ao Senado. “Hoje, no entanto, o mais provável é que a Flávia dispute o Senado, que é o que ela deseja, e eu concorra à reeleição”, afirma Bia. Ela só deve deixar o PSL em março de 2022, quando terminará seu mandato como presidente da CCJ da Câmara, cargo de indicação do partido.

A frase

“Regra fiscal não é lei da física, é compromisso político assumido pelos representantes do povo perante a nação e os que finaciam a dívida pública. Mudar a Constituição ou leis fiscais pode ‘evitar’ que crime contra o orçamento se consume, mas não revoga a lei da gravidade”

Ministro Bruno Dantas, vice-presidente do TCU

A pergunta que não quer calar….

Quanto tempo vai durar a permanência de Paulo Guedes no Ministério da Economia?