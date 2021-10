Homem de 51 anos é preso por grilagem de terra em Planaltina

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/PMDF)

Um homem de 51 anos foi preso por parcelamento irregular de solo, prática conhecida como grilagem de terras, em Planaltina, no Distrito Federal. O flagrante ocorreu numa área de aproximadamente 32.737m², na Avenida Marechal Deodoro, na Vila de Fátima. A ação trata-se de uma operação conjunta entre a Polícia Militar do DF (PMDF), o DF Legal e a Secretaria de Segurança Pública, e ocorreu na sexta-feira (22/10).

A detenção ocorreu após vistoria de equipe de fiscalização do SUOP (Subsecretaria de Operações). Chegando ao local, os policiais se depararam com o crime ambiental em uma área que pertence à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Segundo os militares, o lote estava totalmente piqueteado e desmatado.

No momento do levantamento e retirada da cerca, chegou no local uma senhora que se apresentou como a compradora de um lote de 300m². Pouco tempo depois, chegou o homem que havia vendido o lote para a mulher.

Vendedor e compradora, foram conduzidos à 16ª DP (Planaltina) para registro do flagrante de parcelamento irregular do solo.