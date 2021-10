CB Correio Braziliense



“Há mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros”.

Cora Coralina

Jantar beneficente no Lago Sul

A chef Renata La Porta comemorou o Outubro Rosa, na quinta-feira (21), durante a Noite de Chef, com um jantar beneficente planejado por ela, com um delicioso peixe ao roquefort, com Coulis de Hibiscos, harmonizado com o delicioso Rosé Monsaraz em parceria com a Porto a Porto.

A finalidade do jantar é ajudar a ONG Cabelegria, que fabrica e doa perucas, um trabalho muito bonito, que procura passar otimismo e autoestima às mulheres vítimas de câncer.

É unir a alegria de ajudar à felicidade de receber tamanha ajuda.