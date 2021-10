Eixo capital

CB Correio Braziliense



Cartas de Brasília

Entre os documentos que integram o acervo de Lucio Costa doado pela família do arquiteto e urbanista à Casa de Arquitectura em Portugal está uma carta que mostra como o paisagista Burle Marx veio para Brasília. Lucio Costa escreve a Oscar Niemeyer: “Os gramados, os campos floridos, os arvoredos, os bosques estão a reclamar um comando responsável à nossa altura. E esse só pode ser o Burle”. Ele sugere que Niemeyer converse com o presidente JK e coloque Israel Pinheiro no centro das tratativas. Uma preciosidade.

Exposição dedicada a Mendes da Rocha

A Casa de Arquitectura, que recebeu o espólio de Lucio Costa, abriga também o acervo do arquiteto e urbanista brasileiro Paulo Mendes da Rocha, que morreu em maio. O modernista levou, em 2006, o Prêmio Pritzker, o mais importante da arquitetura mundial, e o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016. A entidade, sediada em Matosinhos, zona metropolitana do Porto, em Portugal, prepara duas exposições dedicadas ao brasileiro para 2023.

Vem aí a TV Câmara Distrital

A Câmara Legislativa lança amanhã a TV Câmara Distrital, em transmissão ao vivo pelo canal 9.3. A nova emissora aberta do Distrito Federal terá 24 horas de programação, que vai contar com as transmissões ao vivo do trabalho legislativo, conteúdo jornalístico, educativo, sociocultural e científico, além de campanhas institucionais e de utilidade pública. A emissora entra no ar a partir de um acordo de cooperação com a Câmara dos Deputados, que disponibilizará o canal aberto em sua multiprogramação.

Brasileiros aprovam cartão de vacina

Apesar de algumas manifestações rumorosas contra a vacina, a grande maioria dos brasileiros é favorável à exigência de passaporte sanitário em locais e eventos públicos. Pesquisa Saúde Brasil, realizada pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília (CPS-UnB) em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPad), mostrou que 76% são favoráveis à cobrança de cartão de imunização em universidades e repartições públicas. Outros 10% não concordam nem discordam, e apenas 14% são contrários. Em escolas e empresas privadas, também há maioria favorável. São 74%, sendo 11% indiferentes e 14% contra.

Nos bares também

O percentual de pessoas que concordam com a exigência também é alto quando se tratam de bares e restaurantes: 68% avaliam que os clientes precisam comprovar que estão imunizados para frequentar esses ambientes — onde as pessoas, geralmente, estão sem máscaras —, contra 18% que não concordam com a regra e 14% que não se importam. Foram entrevistadas 1.006 pessoas de todos os estados brasileiros, entre 29 de setembro e 8 de outubro, em uma amostra representativa da população brasileira com acesso à internet. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, em um intervalo de confiança de 95%.

Tudo depende

A cúpula do PT não quer candidatura própria ao governo no DF. O foco é a eleição de Lula e, por isso, melhor que seja escolhido um palanque forte em cada estado. Os petistas só terão candidato ao Palácio do Buriti se estiverem isolados. Pode acontecer...

Reeleição

Além da eleição de Lula, o PT quer eleger uma bancada ampla de deputados federais. Por isso, a deputada Erika Kokay deve concorrer à reeleição. Muita gente apostava que ela concorreria ao Senado, mas essa corrida está congestionada.

Longe do PT

Parte do PT apostava numa aliança com a senadora Leila Barros (Cidadania-DF), mas ela saiu do PSB justamente porque não queria identificação com petistas.

Três vias

O governador Ibaneis Rocha (MDB) tem mantido uma boa relação com vários pré-candidatos à Presidência. Está bem com o presidente Jair Bolsonaro, não bate em Lula e é amigo de Rodrigo Pacheco (PSD). Só não dá certo uma aproximação com Sergio Moro, que deve se filiar ao Podemos, tampouco com os tucanos, aliados do senador Izalci Lucas.

Mandou bem

O Tribunal de Contas do DF vai capacitar, em novembro, por meio da Escola de Contas, 20 servidores das secretarias de Projetos Especiais e de Mobilidade e Transporte na análise econômico-financeira de projetos de concessões comuns e parcerias público-privadas (PPPs).

Mandou mal

O presidente Jair Bolsonaro, com o aval do ministro Economia, Paulo Guedes, adota uma postura claramente eleitoreira ao defender desajuste nas contas públicas para conseguir lançar um programa social, o Auxílio Brasil, e impulsionar sua candidatura à reeleição.

“Eu vim aqui, como cidadão, para dizer que você está convocado a disputar a presidência da República”.

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, dirigindo-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG)

Só Papos



“Quem se diz tanto na liderança nas prévias não precisa fazer filiação extemporânea.”

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

“Esse é um tema do PSDB, um tema partidário, não é um tema dos candidatos. Nem do Eduardo Leite nem meu. E, sim, do PSDB de São Paulo e do PSDB nacional.”

João Doria (PSDB), governador de São Paulo

Enquanto isso...

Na sala de Justiça

O presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima quinta-feira para decidir se sanciona ou não o projeto que cria uma nova lei de improbidade administrativa, aprovado pelo Congresso. Segundo integrantes do Ministério Público, as mudanças criam barreiras tão altas que, dificilmente, gestores públicos serão punidos por improbidade.

A pergunta que

não quer calar….

O relatório final da CPI da Covid no Senado vai causar algum embaraço ao presidente Jair Bolsonaro na Justiça ou será apenas uma peça política?