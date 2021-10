CB Correio Braziliense

Oratória

O Centro Universitário Iesb está com inscrições abertas, até 22 de novembro, para o workshop gratuito de oratória — ministrado pelo professor Wilson Ferreira Bandeira, do curso de administração da instituição de ensino superior. As aulas ocorrem nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro, pela plataforma Google Meet, sempre às 18h. Qualquer pessoa pode participar, mas há limite de vagas para 250 inscritos. Informações pelo site: iesb.br.

Inglês

O Professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos, em cursos regulares, de conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de aulas para todos os níveis de estudantes, com pacotes individuais e para grupos de até três pessoas — ambas as modalidades têm material incluso. Informações: 61 998-116-360. Valor: R$ 50.

Justiça restaurativa

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à justiça restaurativa e direito das vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga total de 10 horas, é gratuita e será realizada por meio da plataforma de educação a distância Moodle. O curso é autoinstrucional e fica disponível até 19 de dezembro. As inscrições devem ser feitas diretamente na plataforma de ensino a distância do MPDFT, pelo link mpdft.mp.br/ead.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 61 996-870-441.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 61 994-160-404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 999-938-117.

OUTROS

Consultoria

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece consultoria gratuita para a implementação de programas de inclusão e diversidade nas corporações. A iniciativa visa estimular a representatividade nas empresas, transformar a diversidade em valor competitivo e apoiar o desenvolvimento profissional de grupos sub-representados. Interessados em participar devem enviar um e-mail para o endereço hannah.souza@uniceplac.edu.br e colocar o assunto como “Gestão de diversidade + nome da empresa”. O atendimento ocorre pela internet ou presencialmente.

Estudos nos EUA

Iniciativa desenvolvida há 15 anos pelo EducationUSA, o programa Oportunidades Acadêmicas está com inscrições abertas para interessados em estudar nas instituições de ensino norte-americanas. O programa custeia todas as despesas relacionadas a candidaturas em universidades norte-americanas para alunos de baixa renda do Brasil que tenham desempenho acadêmico acima da média. Interessados em cursar mestrado ou doutorado nos Estados Unidos têm até o próximo domingo para se inscrever. Para se candidatar, acesse: bit.ly/OPPGrad2021.

Ética do cuidado

Com o objetivo de fomentar a parceria entre escola e família, o cuidado coletivo e, principalmente, a formação integral dos estudantes, os quatro colégios Marista do Distrito Federal promovem um bate-papo com o tema “Ética do cuidado — Uma ponte entre a família e a escola”. A atividade ocorre na próxima quinta-feira, às 18h30 e é aberta a toda a comunidade escolar do DF, inclusive da rede pública de ensino. A programação inclui palestras e debates com a socióloga e pós-graduada em educação Lourdes Atié. O evento é gratuito, e os interessados podem acompanhar o evento pelo canal no YouTube da União Marista do Brasil: bit.ly/3m6Gtiz.

Exposição

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até o próximo domingo. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte de um projeto social promovido pela AVSI. A organização implementa a interiorização de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, de Roraima para outras unidades da Federação onde existam oportunidades de trabalho.

Exposição 2

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta uma nova exposição na Galeria Vertical do Infinu. A mostra fica disponível até sábado, das 11h às 22h, na CRS 506, Bloco A, Loja 67. O acesso é livre e gratuito, mas a organização pede aos visitantes que mantenham o distanciamento e que usem máscara durante o passeio pelo local.

Visita a ateliês

Durante 15 dias, o público poderá visitar 43 espaços independentes dedicados às artes visuais no Distrito Federal, em rotas on-line e presenciais. No circuito, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre a produção artística local. De 28 a 31 de outubro, ateliês, galerias e empreendimentos onde acontecem cursos, edições de livros e venda de materiais para a produção artística ficarão abertos ao público. Devido à pandemia da covid-19, o evento é em formato híbrido — as atividades pela internet vão até 4 de novembro, com lives transmitidas pelo YouTube e materiais disponíveis para download. O conteúdo apresentará os espaços e abordará temas como arte, inovação e gestão. Para as visitas presenciais, é necessário agendar pelo site: sympla.com.br/planodasartes.

Desligamentos programados de energia

ASA SUL

CLS 305, SQS 305 e EQS 305/306, das 8h às 16h.

Isto é Brasília

Vida selvagem

Capivaras são espécies nativas da América do Sul e bichos típicos da capital federal, onde formam uma grande comunidade. Vivem em grupos e têm hábitos semiaquáticos. Por isso, não é raro encontrá-las em passeios por áreas verdes ou mergulhando no Lago Paranoá. Apesar de considerados animais calmos e mansos, podem atacar caso se sintam ameaçados ou devido à presença de filhotes. Apreciá-las, contudo, não faz mal a ninguém.

Destaques

Aulas de dança

O Centro de Dança de Brasília está com inscrições abertas para cinco modalidades: balé infantil, afrocontemporânea, balé adulto, samba e dança contemporânea. As atividades estão disponíveis de segunda a quinta-feira, em horários pela manhã, à tarde e à noite. Os preços variam de acordo com a modalidade escolhida, e há possibilidade de pagamento mensal ou por hora-aula. Para conferir detalhes sobre o espaço, as turmas e a forma de se inscrever, acesse: cultura.df.gov.br/centro-de-danca-2.

Cinema a R$ 10

Nesta quarta-feira, o ingresso para as sessões do Espaço Itaú de Cinema do CasaPark custará apenas R$ 10. A promoção é válida para todos os filmes em cartaz, com exceção daqueles da Mostra Internacional de Cinema. Além disso, o shopping dará como cortesia até quatro horas de estacionamento gratuito para os clientes que apresentarem o ingresso no guichê de pagamento da garagem. No entanto, a promoção não é cumulativa e, portanto, não dá direito a outros descontos, como meia-entrada para estudantes, professores, pagamentos com cartão Itaú, entre outras. A programação completa do espaço está disponível no site casapark.com.br/cinema. O centro de compras fica aberto de domingo a domingo, no Park Sul.

Grita geral

GAMA

FALTA DE POLICIAMENTO

A estudante Ana Karolina, 29 anos, reclama sobre a falta de policiamento nas entrequadras 21, 22 e 23 do Gama, bem como nas paradas de ônibus da região Leste. Os locais têm sido pontos frequentes de assaltos. “A situação está triste. Principalmente perto de uma loja de ferragens onde passa a linha A203. Quase fui roubada lá, na semana passada, por volta das 15h. Minha sorte foi que uma pessoa conseguiu me alertar”, relata a jovem.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que, para melhorar o monitoramento do Gama, distribuiu as equipes para trabalhar em carros e motocicletas. A corporação acrescentou que tem feito o papel dela, “reduzindo praticamente todos os índices criminais” e que o batalhão do Gama recebeu, neste mês, PMs recém-formados para reforçar o trabalho na região administrativa.

METRÔ

RELÓGIOS ATRASADOS

Administrador de empresas José Bonifácio, 67 anos, relata que tem sofrido problemas devido a horários errados de circulação do metrô. “Há dois anos, reclamo pelo WhatsApp da Metrô-DF (Companhia do Metropolitano do Distrito Federal) sobre os atrasos nos relógios eletrônicos referentes à circulação dos trens. Estão sempre errados. Nessa segunda-feira mesmo, havia um com 15 minutos de atraso”, conta o morador de Águas Claras.

A Metrô-DF informou que os ajustes e reparos nos relógios internos dos trens ocorrem em duas ocasiões: para correções, a partir da manifestação de usuários ou de funcionários da companhia; e preventivamente, sempre que os trens são recolhidos para manutenção. Nesse último caso, as equipes fazem inspeção na frota e correção dos itens que, porventura, estejam com o horário incorreto. A ampresa recomenda que o passageiro, ao relatar esse tipo de situação pelo WhatsApp da ouvidoria (61 992-651-178), informe o número do carro em que verificou o problema. A sequência é formada por quatro dígitos e fica nos fundos, na frente e nas laterais dos vagões.