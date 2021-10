Crônica da Cidade

CB Correio Braziliense

CPI em Marte 5

A CPI da covid de Marte chegou ao fim. O colega jornalista daquele planeta tão distante me enviou um relato exclusivo para esta coluna dos melhores momentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Fala, colega marciano!

Bilionário Marlos Quasar, em vídeo: Rarará. Vejam, morreram 40 pessoas que estavam isoladas em casa, durante a pandemia. Não é engraçado? Rararará...

Senador Azul Assis: O senhor poderia explicar o riso quando 40 pessoas morrem?

Bilionário Marlos Quasar: Com todo respeito, vossa excelência, reservo-me o direito constitucional do planeta Marte de permanecer em silêncio. Deus no comando.

Senadora Lidiane Alpha: Por favor, não invoque o santo nome em vão. Deixe Deus fora dessa bandalheira.

Senador Lindolfo Domingues: Chancerlelé, como se explica a postura do ministério das Relações Exteriores de Marte, que arrumou confusões ridículas com Plutão e Saturno, únicos fornecedores de insumos para vacinas de Marte? Vossa excelência quer que Marte se torne um pária intergaláctico?

Chancerlelé: Perfeito senador, só isso salvará Marte do globalismo, da falta de liberdade e do comunismo.

Senador Lindolfe Domingues: Mas, Chancerlelé, quem salvará nossas vidas da falta de vacinas? Onde é que o senhor aprendeu essas ideias esdrúxulas?

Chancerlelé: Perfeito, senador, peguei umas dicas da internet, com meu guru, o excelso professor Papalvo.

Senador Azul Assis: O que a senhora tinha contra a fundação Arnaldo Truz?

Marechala Cloroquina: Nada, mas o fato é que ela ostenta um pênis inflável em todas as sedes.

Senador Romério Ramalho: Veja, aquilo não é um símbolo fálico; é a estilização das torres da Fundação Arnaldo Truz.

Senador Alberto Roberto Capacho: Eu acho que a CPI está muito parcial, deveria ouvir, democraticamente, os dois lados, o dos cientistas e o dos charlatanistas. Os charlatanistas têm de ser ouvidos.

Deputado Leomar Terraplana: Opa, alguém me chamou, aí? É preciso criar a imunidade de rebanho. O melhor método de enfrentar esta pandemia é deixar as pessoas morrerem.

Senador Lindolfo Domingues: O senhor disse que só morreriam 2 mil marcianos e morreram mais de 600 mil. O senhor não acerta nem rifa de quermesse.

Senador Rolando Lero Capacho: Na verdade, isso é uma narrativa, a situação não é tão drástica quanto pintam. Não é culpa do governo, as pessoas são muito morredouras.

Senador Zens Zen: Informo a esta CPI que vou entrar com um processo de impeachment.

Senador Azul Assis: Contra o presidente de Marte, por suas ações e omissões?

Senador Zens Zen: Claro que não. Vou entrar com um pedido de impeachment contra Giordano Bruno, Galileu Galilei, Copérnico, Albert Sabin, Oswaldo Cruz, Natália Pasternack, o Imperial College, o SUS e a OMS.

Senador Lindolfo Domingues: Agora fica claro o que estava atrás de vosso negacionismo: se locupletar com a compra de vacinas superfaturadas. Compraram vacinas que custavam 10 reais marcianos por 18 reais marcianos.

Funcionário lobista Alberto Noite: É uma questão de governança e compliance.

Senador Azul Assis: Que compliance coisa nenhuma. É pura roubalheira, é uma questão de vergonha na cara.

Senador Alberto Roberto Capacho: É um absurdo, querem criminalizar a omissão, o roubo, a propina, o superfaturamento, o peculato, a infração sanitária, o charlatanismo, a improbidade administrativa, o negacionismo, a falsificação de documentos e o crime contra a humanidade. Isso aqui virou um circo. Faremos um relatório paralelo. Vai vendo aí, Marte!

Sommelier de vacina: Saí aí uma vacina da pfizer, por favor.

Servidor do cafezinho cantarolando: Se gritar, pega o Centrão, não sobra um, meu irmão. Se gritar, pega o Centrão...

P.S.: Estou saindo de férias e volto daqui a 30 dias. Abração.