Pelé festeja 81 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/CB/D.A Press)

O sábado foi de festa para Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O maior jogador de futebol de todos os tempos completou 81 anos e recorreu às redes sociais, ao lado da esposa, Márcia Aoki, para comemorar a data com a publicação de um vídeo. Além da mensagem de agradecimento deixada aos seguidores, o ex-atleta foi bastante celebrado por outros grandes nomes do esporte e por clubes do Brasil e do mundo, que se renderam ao ídolo na data especial.

“Este aniversário será ainda muito mais celebrado. São 81 anos de vida, com muitas vitórias. A principal delas é comemorar ao lado de vocês. Eu fiz esse vídeo para agradecer a todos pelo presente que é receber tanto amor. Estou ficando mais jovem do que mais velho”, vibrou Pelé. Há menos de um mês, o Rei do Futebol recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.

“Quando o caminho é difícil, comemore cada passo da jornada. Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Obrigado também a todos vocês, que, de longe, fazem a minha vida completa com tantas mensagens de amor”, completou o tricampeão mundial com a Seleção Brasileira.

Também por meio das redes sociais, Pelé recebeu mensagens de ídolos do esporte, como Neymar, Marta, Kaká, Mbappé. “Vida longa ao Rei!”, escreveu o atual camisa 10 do Brasil. A homenagem rendeu uma resposta do ex-jogador. “Obrigado pelo carinho, meu grande amigo”, agradeceu. “Comemorar a vida de quem fez tanto e é a grande referência do esporte mais apaixonante do planeta. É sem dúvida um privilégio para todos nós”, complementou a Rainha do futebol feminino.

Clube onde Pelé construiu a carreira e marcou o icônico gol 1.000, o Santos também parabenizou o ídolo. "Feliz aniversário, Edson Arantes do Nascimento. E muito obrigado por existir. Pelo Santos, pelo Brasil e por todo o esporte. Vida longa ao Rei!”, escreveu o time no Twitter. Clubes nacionais como Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e Corinthians também publicaram homenagens, assim como a Conmebol e a CBF. “Seu reino te reverencia”, destacou a entidade nacional.