Nos pênaltis, Paranoá conquista tricampeonato

O Paranoá é o primeiro clube a se sagrar tricampeão da Segunda Divisão do Campeonato Candango. Ontem, a Cobra Sucuri enfrentou o Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha, na disputa pela taça da competição local. Após empate, por 0 x 0, no tempo normal, o time azul e amarelo levou a melhor sobre o colorado, nos pênaltis, e garantiu o título com vitória por 4 x 3. A partida reuniu os dois times que conquistaram o acesso para a elite do Distrito Federal na temporada de 2022.

Mesmo sem bolas na rede, o jogo foi bastante quente e movimentado nos 90 minutos regulamentares. O Brasília chegou a marcar um gol com Fernando, mas o tento foi anulado por falta na jogada. Pelo Paranoá, Daniel Guerreiro finalizou com perigo, rente ao travessão. Os goleiros Mateus Damasceno, da Cobra Sucuri, e Márcio Fernandes, do colorado, também foram fundamentais. Com defesas importantes, os dois camisas 1 garantiram o placar zerado no Mané Garrincha.

Nas decisão por pênaltis, o goleiro do Paranoá levou a melhor na cobrança de Raphael Augusto. A Cobra Sucuri também foi beneficiada pelo chute de Carlos André. Ele pegou mal na bola e mandou por cima do gol. Em suas cobranças, o time azul e amarelo manteve os 100% de aproveitamento: Bochecha, Wallace, Daniel Guerreiro e Vitinho colocaram a bola na rede em suas chances e confirmaram a terceira conquista da segunda divisão para o clube.