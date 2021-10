Cria de Xerém dá vitória ao Flu

DQ Danilo Queiroz

O Flamengo teve mais a bola no pé, alugou o ataque, mas, em escapadas fatais, o Fluminense garantiu a vitória no clássico carioca, ontem, no Maracanã, por 3 x 1, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi o quarto do tricolor sobre o rubro-negro em seis jogos disputados em 2021. Pela segunda vez, o time das Laranjeiras contou com o brilho de uma revelação de Xerém para levar a melhor sobre o rival.

O enredo do clássico foi parecido com os últimos jogos entre os times. Mesmo sem finalizar tanto, o Flamengo encaixotou o rival no campo de defesa. Faltou, entretanto, qualidade para criar lances incisivos. No cenário, mais uma vez, quem soube ser letal foi o Fluminense. No primeiro Fla x Flu como titular no time profissional, John Kennedy garantiu a vitória com dois gols, manteve o tricolor em oitavo e derrubou o rubro-negro para a terceira posição.

No primeiro tempo, o Fla cercou o Flu e criou duas boas chances. Em uma delas, Matheuzinho carimbou o travessão. Obediente à sua proposta de jogo, o tricolor conteve o ímpeto rubro-negro e buscou jogadas laterais. Em uma delas, John Kennedy escorou cruzamento na área e parou em Diego Alves. No rebote, a revelação completou para o gol. O golpe mexeu com os brios do time de Renato Gaúcho, que manteve a bola, mas não incomodou.

A etapa final foi movimentada. O Fla voltou disposto a pressionar e perdeu chances com Andreas Pereira e Everton Ribeiro. Quem marcou, outra vez, foi o Flu. Luiz Henrique cruzou para John Kennedy, a estrela da noite, ampliar. O gol abalou de vez o rubro-negro. Mais solto, o tricolor foi ao ataque. Yago chegou a acertar a trave. Entretanto, em lance de sorte, Renê recolocou o rubro-negro no jogo. O time se lançou ao ataque, mas, desorganizado, pouco fez. No fim, Abel Hernández acertou chute de rara felicidade e liquidou a partida.

O resultado fez a festa dos tricolores. No primeiro clássico com torcida mista desde a liberação de público, em setembro, 10.029 torcedores acompanharam o jogo. Ídolo dos dois times, Renato Gaúcho viveu uma cena curiosa. Enquanto os rubro-negros vaiaram a atuação do treinador, os tricolores provocaram e gritaram o nome do técnico, em uma forma irônica de agradecimento.

Ovacionado de forma sincera pela torcida do Flu, John Kennedy vibrou pelos dois gols e a noite mágica no Maracanã. O camisa 23 relembrou o período de base, onde se acostumou a ser algoz do rival. “Não tem explicação para isso. É uma emoção muito... Não consigo nem me expressar. Que se repita mais vezes. E que eu me acostume a fazer gols no Flamengo no profissional”, comemorou.









Fortaleza vai a 2º

Quem aproveitou o tropeço do Flamengo foi o Fortaleza. Ontem, o tricolor venceu o time misto do Athletico-PR, em jogo de semifinalistas da Copa do Brasil, por 3 x 0, no Castelão. Lucas Lima, Yago Pikachu e Robson marcaram os gols. Com o resultado, o Leão do Pici segue firme na campanha histórica no Brasileirão. Agora, o time ocupa o segundo lugar, oito pontos atrás do líder Atlético-MG.

Galo pode disparar em casa

Em alta após colocar um pé na final da Copa do Brasil ao golear o Fortaleza, por 4 x 0, e alcançar 40 vitórias em um único ano pela primeira vez no século 21, o Atlético-MG muda a chave para se aproximar de vez do título do Campeonato Brasileiro, se aproveitando da derrota do Flamengo. O desafio é diante do Cuiabá, hoje, às 16h, no Mineirão, pela 28ª rodada. Na elite nacional, o clube alvinegro vem de derrota para o Atlético-GO, fora de casa, por 2 x 1.

Como mandante, o Galo é praticamente imbatível. O único clube que conseguiu vencê-lo fora de casa foi o Fortaleza, por 2 x 1, em 30 de maio, na primeira rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram 11 jogos, com dez vitórias e um empate, 31 pontos, e dono da melhor campanha atuando em seus domínios.

O duelo gera certa preocupação ao técnico Cuca por ter o Flamengo como próximo adversário. O treinador tem quatro jogadores considerados titulares pendurados. São eles: os zagueiros Junior Alonso e Nathan Silva, o meia Nacho Fernandez e o atacante Hulk. No entanto, apenas o atacante não deve atuar, por ter sofrido um pisão no duelo contra o Fortaleza na mão esquerda. O Atlético-MG descartou a fratura.

O técnico Cuca também não revelou se irá relacionar Savarino e Diego Costa. Ambos estão tratando de lesões e devem voltar apenas na ‘decisão’ contra o Flamengo. “Não vejo que vá favorecer, porque domingo eu tenho o Cuiabá, e é jogo duro. O Cuiabá não está jogando no meio de semana, e isso faz muita diferença no futebol, um descanso maior”, destacou o treinador.





Inter e Corinthians miram G-4

Internacional e Corinthians detêm uma das rivalidades do futebol brasileiro que mais cresceram ao longo dos anos. Eles voltam a se enfrentar, hoje, às 16h, no Beira-Rio, em briga direta por uma vaga na Libertadores. Os dois somam 40 pontos na classificação. No duelo, um jogador carregará muito dessas histórias. Giuliano é campeão da Libertadores de 2010 pelo time gaúcho e chegou a entrar no polêmico jogo da final da Copa do Brasil entre os clubes, em 2009, vestindo a camisa colorada.

No time alvinegro, é o responsável, ao lado de Renato Augusto e Cássio, por liderar o time do técnico Sylvinho. Ele foi confirmado entre os titulares pelo treinador, que balança no cargo. No lado do Inter, Diego Aguirre tem vida mais tranquila, mas precisará lidar com vários desfalques. Patrick, Moisés, Daniel, Vinicius Mello, Matheus Cadorini, Paolo Guerrero e Bruno Méndez não jogam. Taison, com dores, é dúvida.