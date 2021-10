Luciano busca fim da seca

CB Correio Braziliense

(crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC - 6/12/20)

Os atacantes do São Paulo estão sob os holofotes por motivos diferentes. Enquanto Rigoni e Calleri estão em alta, mas, machucados, são desfalques, Luciano joga para reencontrar o caminho das redes. Hoje, às 18h15, em Bragança Paulista, diante do Bragantino, o jogador quer voltar a marcar para evitar uma marca negativa que nunca amargou no tricolor. O antes certeiro atacante marcou um gol pela última vez contra o Atlético-GO, em 19 de setembro, ou seja, há pouco mais de um mês. “Espero voltar a fazer gol para comemorar com a torcida o quanto antes”, disse o ansioso atacante, em entrevista recente.