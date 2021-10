Paradinhas

CB Correio Braziliense

» NO ALFREDO JACONI

Em jogo morno, Juventude e Ceará atingiram uma marca negativa no Brasileirão. Com o 0 x 0 no marcador, os times chegaram ao sexto jogo sem vitória e seguem perto do Z-4.



» NA VILA BELMIRO

O Santos deu um presente de grego para Pelé. No aniversário de seu maior ídolo, o alvinegro não se inspirou e acabou derrotado pelo América-MG, por 2 x 0, gols de Ademir e Alê.



» NA FONTE NOVA

Ainda sem perder com Guto Ferreira, o Bahia depende apenas de si para não terminar a rodada no Z-4 e, para isso, precisa ganhar da Chapecoense, 20h30, em Salvador.



» CLÁSSICO I

O dia terá grandes clássicos na Europa. Às 11h15, Barcelona e Real Madrid jogam no Camp Nou. Em 8º, o time catalão quer se aproximar do rival, que está em 3º. A ESPN Brasil transmite.



» CLÁSSICO II

Na Inglaterra, Manchester United e Liverpool se enfrentam, às 12h30, no Old Traford. Os rivais duelam para não ficar longe de topo. O Star+ (streaming) transmite.



» CLÁSSICO III

Encerrando a lista, Inter e Juventus duelam no San Siro, às 15h45. A meta de ambos é não desgarrar das primeiras posições da classificação. O Star (streaming) transmite.