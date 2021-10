Vasco tenta embalar

CB Correio Braziliense

Vindo de vitória sobre o líder Coritiba, por 2 x 1, o Vasco fará confronto direto diante do Náutico, hoje, às 16h, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela 31ª rodada, para seguir na rota do acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Fernando Diniz ainda não pode figurar entre os quatro primeiros colocados, mas com 46 pontos, tem chance de colar de vez no G-4. Embalado por três vitórias seguidas após fazer 3 x 2 na Ponte Preta, o Náutico acumula 44 pontos e tem o mesmo propósito dos cariocas.

No Vasco, Diniz não poderá contar com o suspenso zagueiro Ricardo Graça. Desta forma, Walber, contratado mês passado, deve ganhar uma chance entre os titulares. Na lateral-direita, Zeca e Léo Matos brigam por uma vaga, assim como Bruno Gomes e Andrey no meio-campo. Andrey teve um mal-estar na semana passada, o que atrasou sua recuperação de uma lesão na coxa. Mas agora ele está bem e à disposição. “É seguir em frente. Procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo. É uma coisa que a gente tem que perseguir até o final”, destacou Fernando Diniz.