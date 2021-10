Quase 60% da meta vacinada

RD Ricardo Daehn



Fim de semana tranquilo nos postos de vacinação contra a covid-19. Ontem, 669 brasilienses receberam a segunda dose (D2) do imunizante contra a covid-19, 250 a primeira dose (D1) e 1.333 a vacina de reforço (D3). Com os dados, o Distrito Federal tem 1.545.914 pessoas com o ciclo vacinal completo, o que representa 59,96% do público-alvo da vacinação. A D3, que é o reforço para segmentos prioritários que receberam a segunda aplicação ou dose única, alcançou 92.535 idosos e pessoas imunossuprimidas.

A taxa de transmissão da covid-19 está em 0,8, significando que 100 pessoas doentes são capazes de contaminar outras 80. O índice mantém a tendência de queda das últimas semanas e está abaixo no indicador 1, recomendado pelas autoridades sanitárias como patamar que afere se a pandemia está sob controle.

Registros

Ontem, a Secretaria de Saúde informou que foram identificadas 315 ocorrências, elevando os dados gerais da contaminação para 513.506 infecções. De acordo com órgão, a maior incidência é verificada entre pessoas com idades entre 30 e 49 anos. Nem todas as ocorrências são de moradores do DF, 7% são residentes de outros estados, com destaque para Amazonas, Bahia e Minas Gerais, mas, na capital federal, Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga, Águas Claras, Gama, Guará e Samambaia registram os maiores números de casos confirmados. A secretaria anunciou que a média móvel de casos apresenta um decréscimo de -62,79% em relação ao dado das últimas duas últimas semanas.

Em relação ao número de óbitos, foram quatro mortes no sábado e foi identificado um registro anterior, do dia 14 de setembro, que ainda não havia sido contabilizado, totalizando cinco ocorrências. Dessas, três eram de mulheres, duas pessoas tinham entre 60 e 69 anos, enquanto três tinham mais de 80 anos e quatro óbitos estão associadas a comorbidades. Com o último informe, são 10.791 pessoas mortas pela doença em Brasília. Num painel geral, a infecção pelo novo coronavírus matou 57,2% de homens, ao passo em que as mulheres totalizaram 54,8% dos casos da doença. A média móvel de mortes ficou em -19,08% em relação aos 14 dias anteriores. As médias móveis são recalculadas diariamente e ajudam a visualizar a evolução da pandemia.