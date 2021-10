Capital S/A

CB Correio Braziliense

Refis da pandemia deve ser aprovado até 15 de novembro

O vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), afirmou que será feito um esforço na Casa para aprovar o novo Refis, proposto pelo GDF, até o fim da primeira quinzena de novembro. Ele foi autor de ofício enviado em julho à Secretaria de Economia, apontando a necessidade de ampliar o prazo do benefício para os anos de 2019 e 2020.

Combate ao desemprego

“Eu chamo de Refis da manutenção de empregos. São 400 mil hoje sem trabalho no DF. Esse número não pode aumentar. Muitas empresas e, também, pessoas físicas estão com dificuldades para se manter, em decorrência da grave crise econômica que se instalou com a covid-19”, disse Delmasso à coluna.

Mobilização do setor produtivo

Uma série de entidades empresariais pediram ao GDF, oficialmente, pela ampliação do período do Refis. O Sindivarejista e o Sindhobar junto à Fecomércio-DF se empenharam no pleito. “2019 e 2020 foram anos terríveis para a economia. Houve dois lockdowns, mais de 1,5 mil empresas fechadas, além de milhares de demissões no comércio. O novo parcelamento será de grande importância para o empresariado. As pequenas empresas são as que mais sofrem. Esperamos que o projeto entre logo em vigor”, apontou o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro.

Limpar empresas do Serasa

O comércio ainda pleiteia que o GDF revogue a medida que o autoriza a enviar para o cartório de protesto/Serasa as dívidas tributárias dos empresários, o que ocorre hoje, impedindo os comerciantes de buscar recursos bancários para tentar saldar os compromissos.

Aprovação no Confaz

Depois de tantos pedidos e de recalcular dívidas e contas públicas, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu reabrir o último Refis, cujo prazo de adesão tinha se encerrado em abril e só abrangia dívidas acumuladas até 2018. Uma forma de dar mais fôlego à economia local. Mas, para isso, teve de conseguir a aprovação do Confaz. Uma vitória técnica e política do secretário de Economia do DF, André Clemente. A capital federal é a única unidade da federação a realizar dois Refis nos últimos quatro anos.

Fora da dívida ativa

O montante de dívidas tributárias acumuladas de pessoas físicas e jurídicas entre 2019 e 2020 chega a R$ 3 bilhões. Esse é o valor que consta registrado oficialmente. Mas ele é ainda maior, pois o governo local deixou de mandar as inadimplências para a lista da dívida ativa em abril de 2020. Foi uma medida para amenizar transtornos às empresas, que, uma vez inscritas na dívida ativa, ficariam impedidas de receber o pagamento por serviços prestados a entidades públicas. E isso agravaria, ainda mais, a saúde financeira delas na crise. Mas as dívidas existem e terão de ser regularizadas, podendo, agora, ser renegociadas.

“É mais uma medida do governador Ibaneis para salvar empregos, salvar empresas, reduzindo os efeitos negativos na economia durante a pandemia”

André Clemente, secretário de Economia do DF

Empresas lideradas por mulheres no DF ganham prêmio nacional

O projeto Great Place to Work Brasil (GPWB) realizou a 25ª premiação do ranking anual das “150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil”. Reuniu um universo de 4 mil, que somam 1,8 milhão de colaboradores. Empresas comandadas por duas lideranças femininas do Distrito Federal estão entre as premiadas. Destaque para Laura Oliveira (acima), fundadora e atual CEO do Grupo Levvo que atua no comércio de alimentos como franquia McDonald’s; e para Lídia Abdalla, que, desde 2014, é CEO do Grupo Sabin.

Homenagem a empresários que fizeram história no DF

O empresário Wildemir Demartini, que teve forte atuação no mercado imobiliário e esteve à frente da Ademi-DF, foi homenageado pela construtora PaulOOctavio. Foi entregue, no sábado passado, o residencial com nome dele, na QI 3 do Guará 2. Para celebrar a ocasião, a Orquestra de Câmara de Brasília fez uma apresentação especial, sob regência de Cláudio Cohen. O evento foi marcado por muita emoção, com a presença da família do empresário já falecido. Na ocasião, também ocorreu o lançamento de outro prédio, na mesma quadra, que vai homenagear o maestro Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.