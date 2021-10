Competidor de caiaque morre no Lago Paranoá

PM Pedro Marra

Um homem de 66 anos morreu afogado no Lago Paranoá, na manhã de ontem. Identificado como Gilmar Dietrich, ele era um dos competidores da prova de caiaque do 29º Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona. O atleta virou de cabeça para baixo e acabou submergindo. Gilmar representava o Clube de Regatas Curitiba durante o torneio, promovido pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

A Federação Brasiliense da modalidade (Febracan) emitiu um comunicado sobre o caso e confirmou que a vítima, atendida pelos bombeiros, tratava-se de Gilmar. A assessoria de imprensa da entidade não passou detalhes sobre o competidor, mas mencionou a possibilidade de ele ter sofrido um mal súbito. “Gilmar, atleta experiente do Clube de Regatas Curitiba, veio a falecer a cerca de 50 metros do píer do Clube Cota Mil. Ele recebeu todo o atendimento médico e de resgate disponível no evento. A família está recebendo todo o apoio necessário e ajuda para os trâmites legais”, informou a entidade.

Devido à fatalidade, as outras provas esportivas previstas para ontem foram canceladas. A Polícia Civil do DF esteve no local do incidente e emitiu nota a respeito do caso. “A ocorrência não está completa, havendo somente os dados básicos disponíveis”, destacou o texto. O caso está sob apuração na 1ªDelegacia de Polícia (Asa Sul).

De acordo com o tenente Renato Augusto, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, cerca de 10 minutos após a chegada dos militares, duas pessoas localizaram um homem de, mais ou menos, 50 anos na água. “Imediatamente, (a vítima) foi transportada para o cais do Cota Mil, e (as equipes) iniciaram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. Ele foi localizado a uma profundidade de 14 metros”, detalhou o tenente.

Gilmar era competidor da categoria master G, para atletas com 65 anos ou mais. Ele trabalhou na Força Aérea Brasileira (FAB) e era casado.

Casos semelhantes

Entre agosto de 2020 e este ano, houve, pelo menos, quatro casos de afogamento no Lago Paranoá. No oitavo mês do ano passado, um homem teria caído de uma embarcação próximo ao clube Cota Mil, na parte sul do Lago Paranoá.

Dois meses depois, em um único dia, os bombeiros registraram dois afogamentos: um próximo à Ponte JK e outro na Prainha do Lago Norte.

Em outubro deste ano, um adolescente de 16 anos morreu afogado na altura da QI 11 do Lago Sul. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, mas não resistiu. As tentativas de reanimação duraram cerca de três horas.