Galo em disparada

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Pedro Souza/Atlético)

O início da partida entre Atlético-MG e Cuiabá, ontem, assustou os mais de 30 mil torcedores presentes no Mineirão. Um gol contra bizarro de Nathan Silva, no primeiro minuto de jogo, deu indícios de que o time mato-grossense faria mais uma vítima no topo da tabela. Nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o Dourado tirou pontos de todos os times do G-6. Apesar do risco inicial, os mineiros mantiveram a conhecida postura para evitar qualquer prejuízo. Na batuta de Hulk, o Galo virou, venceu por 2 x 1, e segue em disparada rumo ao bicampeonato nacional.

A rodada foi excelente para o Galo. O tropeço do Flamengo fez o time mineiro abrir 13 pontos para o adversário, que tem dois jogos a menos. O triunfo mineiro deu contornos de decisão para o confronto entre os dois times, no sábado, no Maracanã. Os cariocas precisam vencer para ficarem vivos na briga. Para o alvinegro, somar três pontos pode clarear ainda mais a caminhada para o título. Hoje, são 11 pontos de margem para o vice-líder Fortaleza.

No primeiro minuto de jogo, Nathan Silva protagonizou um lance incomum. O zagueiro tentou recuar para Everson, mas o goleiro não alcançou e viu a bola parar na rede. O erro, porém, não acuou o Galo. Aos quatro, em jogada ensaiada de escanteio, Keno tocou para Hulk igualar. Os gols relâmpagos deram um ritmo frenético ao jogo. Melhor, o time mineiro tentava transpor as recuadas linhas defensivas do Cuiabá. Com paciência, teve sucesso. Nos acréscimos, Guilherme Arana clareou jogada na área e cruzou na medida para Jair virar.

Hulk quase ampliou no início do segundo tempo. O atacante chutou fraco e o goleiro Walter levou um frango entre as pernas. O lance, porém, foi parado por toque na mão do atacante. Com a bola no pé, o Cuiabá tentou ser incisivo, mas faltou qualidade para furar a linha defensiva do Galo. Os donos da casa chegaram a criar oportunidades. Porém, satisfeitos com o resultado, não faziam questão de acelerar. Consciente, o alvinegro manteve a bola até o apito final e deu mais um passo na direção de encerrar o jejum de 50 anos sem o Brasileirão.

“Estou muito feliz pela vitória. Agradeço à torcida, porque estamos no mesmo caminho e vamos conquistar grandes coisas. Com pés no chão, muita humildade, encarando cada jogo uma decisão”, ressaltou Arana. Cuca endossou o discurso. “No meu ponto de vista, é uma diferença curta, porque pode ser de sete pontos e tem confrontos diretos (contra Flamengo e Palmeiras). Eu não me iludo. Sei que é bom ter essa diferença a favor, mas está longe de estar decidido”, completou.





Inter e Corinthians igualam

Em um jogo cheio de alternativas, o Corinthians deixou escapar a chance de sair de campo com os três pontos ao ceder o empate, por 2 x 2, nos acréscimos para o Internacional. No jogo, Rodrigo Lindoso colocou os donos da casa na frente. O time alvinegro conseguiu virar com gols de Giuliano e Fábio Santos, mas permitiu a igualdade, com Gustavo Maia. As duas equipes somam 41 pontos e seguem coladas no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O resultado teve gostos distintos para os dois lados. Relacionado de última hora, Gustavo Maia comemorou o status de herói improvável. “Fui feliz com o chute e pude ajudar os meus companheiros. Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus e minha família que me apoia sempre. Feliz por marcar o gol. Infelizmente, não foi o resultado que queríamos”, analisou o jogador na entrevista pós-jogo.

Destaque corintiano com uma assistência na partida, Gabriel Pereira discursou em tom de lamento. “Infelizmente, sofremos o empate no final. Mas feliz pelo desempenho da equipe, buscamos a virada. Agora é preparar para o próximo jogo contra a Chapecoense. Esperamos treinar forte e, se Deus quiser sair, com a vitória com a presença da nossa torcida”, ressaltou o alvinegro.





Palmeiras joga pressionado

Hoje, o Palmeiras joga para não ficar para trás na corrida pelo título brasileiro. Com a missão de embalar mais uma vez no torneio nacional, o alviverde recebe o Sport, às 21h30, no Allianz Parque. Atual quarto colocado, o time pode virar vice-líder, em caso de vitória. A pressão por um triunfo, porém, é grande. Treze pontos atrás do Atlético-MG e com um jogo a mais na tabela, o clube paulista ficará em situação complicada se tropeçar. Com chance de sair da zona de rebaixamento, os pernambucanos prometem dificultar.

Do lado palmeirense, há a ciência da necessidade de jogar bem em casa. “Fazer o máximo para conseguir os três pontos. A obrigação é nossa de ganhar. Do outro lado, tem uma equipe que também quer ganhar, jogadores de qualidade. Sabemos que o apoio da nossa torcida é importante. Vai ser um adversário forte, mas vamos focar no que o Mister (Abel Ferreira) nos passa para fazer uma grande partida”, prospectou o atacante Deyverson. Ainda em tratamento de lesões, Mayke e Gabriel Menino não são opções..

Grêmio em campo

Encerrando a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue a luta para sair da zona de rebaixamento. Atolado na penúltima posição, o tricolor gaúcho vai até Goiânia, encarar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 20h. A vitória é importante para não desgarrar dos demais times que brigam contra a degola.