Vini Jr ganha elogios por clássico

CB Correio Braziliense

(crédito: Josep Lago / AFP))

Diante de mais 86 mil torcedores presentes no Camp Nou, o Real Madrid derrotou o Barcelona, por 2 x 1, ontem, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, e complicou a vida do adversário na competição. No primeiro “El Clásico” com a presença de público desde março de 2019 e sem Messi e Cristiano Ronaldo, o que não faltou foi emoção até o fim. Os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo se destacaram na partida.

Logo no primeiro gol, o Real contou com boa jogada da dupla tupiniquim. Vini avançou e tocou para Rodrygo. Ele passou a bola na lateral para Alaba. O austríaco emendou uma bomba e marcou um golaço. Em contra-ataque, Asensio ampliou nos acréscimos do segundo tempo. Pouco depois, Agüero aproveitou cruzamento de Dest para descontar e dar números finais ao jogo.

Destaque do jogo, Vinícius Júnior foi bastante elogiado pelo goleiro Courtois. “Ele é uma pessoa que causa danos na defesa. Tem muita velocidade, dribla. Causa danos, e foi o que fez hoje. Ele é importante. Não marcou, mas nos ajudou muito”, avaliou o companheiro. O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, também elogiou o jogador e destacou a velocidade do atleta brasileiro em campo.

Passeio

O Liverpool massacrou o Manchester United fora de casa. Em Old Traford, o time de Jürgen Klopp não tomou conhecimento do adversário e goleou, por 5 x 0. Salah (três vezes), Diogo Jota e Keita marcaram os gols. O atacante egípcio foi o primeiro adversário a marcar três gols na casa dos Diabos Vermelhos desde Ronaldo Fenômeno, em 2003.