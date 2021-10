Vasco sai frustrado do Recife

CB Correio Braziliense

O Vasco segue falhando nos momentos decisivos de se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o cruzmaltino entrou no gramado do estádio dos Aflitos, no Recife, com a chance de ficar a somente três pontos da zona de acesso para a elite nacional. Porém, após abrir 2 x 0 no placar, o time carioca não segurou o ritmo e acabou cedendo o empate para o Náutico.

A partida foi bastante movimentada. Melhor no início da partida, o Vasco conseguiu converter as chances criadas em gol. Germán Cano e Nenê aproveitaram as oportunidades e animaram a torcida vascaína. Porém, em nova pane aérea na temporada, o cruzmaltino perdeu a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Vinícius descontou para o Náutico. Na etapa final, Yago empatou. O resultado não agradou ninguém. Os cariocas seguem em sexto, enquanto os pernambucanos estacionaram no nono lugar. Os times seguem sonhando com o acesso.

Para o Vasco, porém, as chances matemáticas caíram para apenas 15%, segundo cálculos do matemático Tristão Garcia. O técnico Fernando Diniz traduziu o gosto amargo do empate para o cruzmaltino. “Tomamos gols na jogada que mais tínhamos treinado para evitar. Obviamente, a equipe não fez das melhores atuações. Em termos de performance, não estivemos bem. Depois, tivemos chance com Cano e Walber, mas não foi um dos nossos melhores jogos”, analisou o treinador vascaíno.