Paradinhas

» BRAGANTINO VENCE

No confronto paulista da rodada, o Bragantino venceu o São Paulo, por 1 x 0. O tricolor perdeu um gol sem goleiro, com Pablo. No segundo tempo, Luan Cândido deu a vitória aos donos da casa.



» vÔLEI

No Sul-Americano de vôlei, o Brasília jogou, ontem, sua primeira partida internacional contra o Club Olímpia, do Paraguai, e levou a melhor ao vencer por 3 sets a 0.



» FEMININO

Ontem, o Real Brasília encerrou a 6ª do Candangão feminino com mais uma vitória, sobre a Aruc, por 3 x 0. Com 15 pontos, o time lidera o torneio seguido de Cresspom (12) e Minas Brasília (9).



» Brasil em campo

A Seleção Feminina de futebol volta a campo na madrugada de amanhã. Às 5h50, as comandadas da técnica Pia Sundhage enfrentam a Austrália, no CommBank Stadium.