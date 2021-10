Capital S/A

SS Samanta Sallum

"O sucesso é uma consequência, e não um objetivo"

Gustave Flaubert



Instituto Fecomércio-DF limpa nome no Cadin

Depois de 20 anos em situação irregular, o Instituto Fecomércio no DF conseguiu sair do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Esse é o banco de dados em que estão registrados os nomes de pessoas, empresas e entidades em débito com órgãos federais. A dívida acumulada chegava a R$ 6 milhões.



"Conseguimos, nesta gestão, finalmente resolver essa pendência que impedia o pleno funcionamento do instituto. Ele, agora, volta a ser um braço muito importante do nosso sistema”

José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio no DF.



Processo no TCU

A origem do problema foi a má prestação de contas referente a um convênio no valor de R$ 150 mil com a Secretaria de Trabalho do DF. Os recursos eram do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que são federais. Isso gerou processo no TCU contra o Instituto Fecomércio. O caso ocorreu na gestão de Sérgio Koffes.



Acordo

O instituto conseguiu, neste ano, firmar um acordo de parcelamento da dívida em 36 vezes e, assim, sair do Cadin. “Quando assumi a administração da entidade, há dois anos, ela tinha um deficit anual de R$ 1 milhão. Hoje, é superavitária. E, agora, com a autorização de pleno funcionamento, poderemos voltar a realizar convênios importantes e participar de licitações públicas para prestar nossos serviços”, destacou Álvaro Silveira Júnior, presidente do Instituto Fecomércio.



Sucessão no SindiAtacadista

Em janeiro, ocorrerá a eleição para a nova diretoria do SindiAtacadista-DF. O atual vice-presidente, Álvaro Silveira Júnior, é o nome de consenso para assumir a presidência — hoje, ocupada por Lysipo Gomide.



Comércio autorizado a funcionar no feriado

Todo o comércio varejista de rua e de shoppings está autorizado a funcionar nos dois feriados de novembro — dias 2 (terça-feira) e 15 (segunda-feira). É o que prevê a Convenção Coletiva assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados do Comércio.



Recuperar prejuízos do lockdown

“Faltando pouco mais de 60 dias para 2021 acabar, o comércio precisa vender mais e criar empregos. Estimamos aumento de até 14% nas vendas para o Natal”, diz o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro. A previsão é de que todas as lojas de shoppings funcionem nos feriados, e de que cerca de 50% do comércio de rua abra nas datas.



Fibra defende reabertura do Refis

Está sendo muito positiva a repercussão entre o setor produtivo do DF da proposta de reabertura do Refis. “O último foi uma ação muito importante do governo e da Câmara Legislativa, que, em um momento grave, agiram para dar oportunidade às empresas de financiar débitos. Porém, era possível negociar apenas as geradas até 2018. Nos anos de 2019 e 2020, as empresas passaram por dificuldades extremas diante da crise da covid-19, acumulando vários débitos na luta para manter os negócios funcionando. Um novo Refis, que trate de dívidas nesse período, será muito bem recebido pela indústria e por todo o setor produtivo do DF”, destacou Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra.



Outubro Rosa mereceu “Uma noite de chef”

Renata La Porta (D) encerrou a temporada do projeto “Uma noite de chef” com um tempero muito especial: solidariedade. Para marcar o Outubro Rosa, realizou um jantar beneficente, na quinta-feira passada, para arrecadar recursos que ajudarão em campanhas de prevenção ao câncer de mama. Entre as presentes, Beatriz Guimarães (abaixo), que é presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio-DF.



Confraternizações de fim de ano

A chef de Brasília realizou, em setembro e outubro, eventos em que os participantes tinham a oportunidade de aprender algumas receitas e, literalmente, colocar a mão na massa de forma lúdica e saborosa. Uma noite de chef volta em 2022. “Mas, agora, teremos a Chef Experience, que é a mesma proposta para eventos de empresas ou na casa das pessoas”, conta Renata. Uma receita divertida e gostosa para as confraternizações de fim de ano.