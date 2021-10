Quem quer ser um milionÃ¡rio?

R » Renata Nagashima

O que você faria com R$ 33 milhões? Esse é o prêmio acumulado da Mega-Sena. É tanto dinheiro que algumas pessoas, como Pedro Nogueira Pinheiro, 74 anos, têm dificuldade de responder. “Agora, só consigo pensar em pagar minhas dívidas e investir o resto. De resto, não sei o que eu faria com essa quantidade de dinheiro nas mãos”, brinca o comerciante. A Loteria Caixa sorteia amanhã, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê, o prêmio acumulado. O concurso 2.423 da Mega-Sena pagará a bolada a quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Morador do Sudoeste, Pedro conta que chegou a acertar os números da quadra e está confiante no próximo sorteio. “Fiz minha parte, agora só falta ganhar”, afirma. Além das dívidas, o comerciante afirma que vai ajudar pessoas pobres, caso ganhe o prêmio.

O pescador profissional Hélio Rocha Ferreira, 58 anos, joga desde o primeiro concurso da Mega-Sena, em 1996. Ele não deixa de fazer as apostas semanalmente. “Desde quando eu entendo o que é loteria, eu jogo. Além de tentar ganhar o dinheiro, eu gosto de jogar. Eu aposto também na Quina, Lotofácil e outros jogos”, conta. O sonho do morador do Guará 2 é comprar uma fazenda para criar gado e ter uma vida mais tranquila. “Está tudo tão caro, que só ganhando na Mega mesmo para conseguir. Eu acho que investiria a maior parte do dinheiro nisso.”

Como jogar

Quem quiser tentar a sorte no próximo sorteio pode procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou de forma on-line. Para fazer o jogo pela internet, é preciso acessar o site da Loterias da Caixa e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado. O valor mínimo na plataforma é de R$ 30 e o máximo, R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24h por dia, porém o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet Banking, para quem tem acesso ao sistema.

A cartela com seis dezenas é R$ 4,50. O bilhete com sete marcações custa R$ 31,50, e a de oito R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo.