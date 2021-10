Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Divisão na esquerda

A esquerda está dividida no DF. O PSB lança, hoje, a pré-candidatura de Rafael Parente ao Palácio do Buriti, e outros políticos se apresentam ao confronto. O deputado distrital Leandro Grass (Rede) tem conversado com vários partidos sobre a pretensão de concorrer. O Psol já anunciou que terá candidato próprio — provavelmente, a ex-deputada Maria José Maninha. O PT avalia o quadro, a depender dos interesses da campanha de Lula, mas o ex-deputado Geraldo Magela também colocou o nome à disposição.

Embate com a Justiça

A advogada Thais Riedel começou a corrida para a presidência da OAB-DF com um embate com o Judiciário do DF. Ela lidera um ato hoje, às 10h, em frente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cobrando a volta das audiências presenciais suspensas por causa da pandemia. Ela tem reclamado de atropelo e desrespeito aos advogados em sessões virtuais. A Justiça não gostou. Em nota, a Corte rebateu. “A Justiça não parou durante a pandemia: funcionou e continua funcionando bem. O TJDFT adequou seus procedimentos à nova realidade imposta pelo distanciamento social e modernizou a forma de atender aos membros do MP, advogados, defensores públicos, partes e ao público em geral.”

Descontrole e controle

Além de incluir a Operação Falso Negativo no voto complementar para o relatório final da CPI da Covid, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) fez sugestões de mudança na legislação. A ideia é que a comissão produza uma proposta de emenda constitucional para que o titular da CGU passe a ter o nome “aprovado previamente, por voto secreto, após sabatina no Senado”. Izalci diz que passou a ver a ideia como necessária a partir do confronto duro entre o corregedor-geral da União, Wagner Rosário, e a senadora Simone Tebet (MDB-MS), durante uma audiência na CPI. Rosário chegou a dizer que a senadora estava “descontrolada”.

Duas CPIs na Câmara Legislativa

Duas CPIs vão funcionar simultaneamente na Câmara Legislativa a partir desta semana. E não tem nada a ver com a pandemia. Será instalada, amanhã, a CPI da Sonegação Fiscal, criada para investigar possíveis fraudes na arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) pelas instituições financeiras que atuam no Distrito Federal. Atuarão como integrantes os deputados Rodrigo Delmasso (Republicanos), autor do requerimento; José Gomes (PTB); Hermeto (MDB); Chico Vigilante (PT); e Agaciel Maia (PL). Hoje, ocorrerá a primeira reunião da CPI dos Maus-Tratos contra Animais. Enquanto as duas comissões estiverem abertas, nenhuma outra poderá ser instalada.

Com quem será?

O presidente Jair Bolsonaro estuda ingressar em três partidos do Centrão. Depois do fracasso na criação do Aliança pelo Brasil, em projeto liderado pelo advogado Luís Felipe Belmonte, Bolsonaro precisa de uma legenda para concorrer à reeleição. Namorou o PTB, mas o presidente nacional, Roberto Jefferson, está preso. Paquerou o PP, mas, agora, tem convite público do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Enquanto isso, no DF...

A possível filiação de Jair Bolsonaro ao PL torna a candidatura de Flávia Arruda a um cargo majoritário ainda mais identificada ao bolsonarismo. Ministra no Palácio do Planalto, ela abrirá o palanque regional a Bolsonaro. Flávia tende a se candidatar ao Senado. Se isso ocorrer, Laerte Bessa concorrerá a novo mandato de deputado federal pelo PL, tendo como concorrente interno o hoje deputado distrital Agaciel Maia. O ex-diretor do Senado sempre sonhou voltar ao Congresso como parlamentar.

A frase

"É errado, eu deploro profundamente o desrespeito do Porta dos Fundos à religiosidade cristã, mas fogo, não! Fogo, não! Eu sou do movimento negro e acompanho o chavão muito conhecido no movimento negro, que é ‘Fogo nos racistas!’ Senhores, neste país, não existe espaço para ‘fogo nos racistas’. A solução para o racista é polícia, processo e punição, e não fogo! Eu deploro a tentativa de se importar para o Brasil o comportamento do Black Lives Matter, que enfrenta o racismo botando fogo em prédio público. Fogo, não!”

Voto do desembargador William Douglas, do TRF da 2ª Região, que chegou a ser cotado para o STF, como jurista terrivelmente evangélico, ao julgar HC de Eduardo Fauzi, responsável pelo ataque à produtora do Porta dos Fundos, em 2019. Os comediantes fizeram uma sátira à história de Jesus, na véspera do Natal. Fauzi jogou dois coquetéis molotov no prédio e fugiu para a Rússia, onde está preso há um ano, denunciado por terrorismo e incêndio, aguardando decisão sobre extradição para voltar ao Brasil.

A pergunta que não quer calar….

Essa história de que a vacina contra a covid-19 pode provocar aids, dita pelo presidente Jair Bolsonaro, na véspera da votação do relatório da CPI da Covid... Aonde Bolsonaro quer chegar?

