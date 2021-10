Terça-feira será de céu com alta nebulosidade e pancadas de chuvas no DF

CM Cibele Moreira

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Para esta terça-feira (26/10), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de alta nebulosidade e pancadas de chuvas ocasionais pela manhã. À tarde, devido ao aquecimento, as chuvas podem ser mais fortes, com presença de trovoadas e algumas rajadas de vento. O Distrito Federal se mantém em alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet, que vale até as 11h.

A temperatura ao longo do dia deve se manter em mínima de 18ºC e máxima de 26ºC. Já a umidade relativa do ar varia entre 100%, devido à alta nebulosidade, e 60%, nas horas mais quentes do dia. Os ventos serão de intensidade fraca.

Mais chuvas neste ano

De acordo com o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, de 1º a 25 de outubro todas as estações meteorológicas do DF, com exceção do Gama, registraram aumento no volume de chuva, no comparativo com o mesmo período do ano passado. “Diferentemente do esperado, a chuva neste mês iniciou logo nos primeiros dias. Geralmente começa na segunda quinzena. Isso pode refletir em um período mais chuvoso”, ressalta.

Na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, até as 9h de segunda-feira (25/10), o Inmet havia registrado 179.6 milímetros de chuva, ultrapassando a média do mês, que é de 159,8mm. No Plano Piloto, as precipitações resultaram 133.2 mm, com 83% do esperado para outubro.

No Paranoá, foi 116,6 mm (75%), Brazlândia 98,6 mm (62%) e Gama 62.4 mm (39%), sendo que nas últimas três, o sistema apresentou falha e pode não ter registrado chuva em alguns momentos. Para novembro, a média de chuva esperada sobe para 226 milímetros, e em dezembro vai para 241 mm.