CB Correio Braziliense

Projeto ensina às crianças práticas sustentáveis e conhecimentos sobre meio ambiente - (crédito: Cristiano Carvalho)

Com atividades presenciais suspensas desde março de 2020, o Projeto Golfinho está de volta a partir deste mês no cotidiano das redes públicas de ensino. Programa de responsabilidade social da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o projeto leva para as crianças de 6 e 15 anos práticas esportivas e exercícios pedagógicos com ênfase em Educação Ambiental.

Os núcleos do projeto, localizados na região de Ceilândia e Itapoã, têm capacidade de atendimento de 120 crianças e adolescentes. As atividades acontecem duas vezes por semana, no horário contrário ao de estudo das crianças. Além das brincadeiras, os participantes ainda contam com lanche, uniforme e transporte.

Por conta das medidas necessárias de distanciamento social, o número de atendimentos e de espaços físicos precisou ser readequado. Antes do período pandêmico, cerca de 400 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social eram assistidos pelo programa.

A Caesb, durante a pandemia, auxiliou entidades sociais e famílias de alguns jovens com itens de higiene pessoal. Sabonetes e barras de sabão foram arrecadados e doados para que pudessem ajudar na prevenção e combate ao coronavírus.

Os locais onde as atividades são realizadas passaram por uma série de reparos e uma grande revitalização. Pintura, trocas de revestimento e forro, instalações elétricas hidrossanitárias e redes de dados e voz foram reparadas ou substituídas. Além disso, também foi instalado um novo sistema de iluminação externa, mais eficiente e econômico.

As áreas externas e piscinas também passaram por um processo de modernização para atender às normas de acessibilidade. Com a instalação de placas solares para aquecimento da água e equipamentos de cloração automática e controle do pH, o espaço deve ser liberado para uso em breve.

Para a Gerente de Qualidade de Vida e Responsabilidade Social, Nívia Pedrosa, o trabalho é uma materialização de um árduo serviço feito pelas equipes da Caesb que, segundo ela, não mediram esforços para tornar as ações possíveis. A reabertura dos núcleos representa muito para as crianças e famílias atendidas pelo Projeto Golfinho, pois as atividades propõem o desenvolvimento físico, a autonomia pessoal e a cidadania com um retorno à sociedade que não pode ser mensurado”, diz.

Para Luís Eduardo Guedes, coordenador de Integração e Responsabilidade Social, o Projeto Golfinho é um programa de toda a Empresa, pois se trata de uma visualização concreta de uma missão da Caesb, que é cuidar de vidas.

Doações

Durante a pandemia, a Caesb arrecadou e doou itens de higiene pessoal como sabonetes e barras de sabão às famílias dos jovens atendidos, para auxiliar no combate ao coronavírus, além de beneficiar outras entidades sociais. Também foram arrecadadas cestas básicas e máscaras, distribuídas aos participantes do Projeto. A Companhia fabricou face shields (compostas por viseira transparente — feita com folha de acetato — e suporte para a cabeça produzido em uma impressora 3D na Oficina localizada no SIA e as doou às equipes de frente no combate à covid-19 de hospitais da rede pública de saúde e entidades de atendimento às pessoas vulneráveis.

*Com informações da Caesb