Covid-19: DF atinge menor média móvel de casos do ano nesta terça

AI Ana Isabel Mansur

Df tem 514.035 casos de covid-19 e 10.831 mortes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal apresentou a menor média móvel de casos de covid-19 de 2021 nesta terça-feira (26/10), quando o índice atingiu 348,8. Até então, o menor resultado do ano havia sido nessa segunda (25/10) — 370,3. O número desta terça (26/10) é 58% menor do que o percebido em 12 de outubro, 14 dias atrás.

A taxa de transmissão também está em queda e segue caindo há 17 dias no DF. Nesta terça-feira (26/10), o indicador é de 0,76 — o segundo menor valor de 2021, não superando apenas o resultado de 7 de janeiro — 0,74. O índice de contágio mede a reprodução da pandemia e é considerado sob controle quando está abaixo de 1. O valor desta terça (26/10) aponta que 100 pessoas com covid-19 podem transmitir a doença, em média, para outras 76.

A média móvel de mortes, contudo, deixou de diminuir e alcançou patamar estável nesta terça (26/10). A característica significa que o registro caiu menos de 15% na comparação com as duas últimas semanas. O número está em 14, queda de apenas 6,6% na comparação com 12 de outubro.

Refeitas diariamente, as médias móveis suavizam possíveis atrasos nas notificações e auxiliam na visualização do desenvolvimento da pandemia. O cálculo é feito a partir do número do dia e dos seis anteriores.

Registros do dia

Em 24 horas, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) confirmou 19 mortes em decorrência da doença, todas deste mês. Cinco pessoas faleceram nesta terça (26/10), quatro na segunda (25/10) e quatro no domingo (24/10). Cinco vítimas vieram a óbito na semana passada e uma em 5 de outubro.

Entre as vítimas, 12 sofriam de alguma comorbidade agravante. Nove pacientes eram cardiopatas e cinco apresentavam distúrbios metabólicos. Quatro pessoas eram obesas e três tinham pneumopatia. Doença hematológica e imunossupressão acometiam uma vítima, cada.

A SES-DF confirmou mais 298 casos de covid-19 nesta terça (26/20), elevando o total de infecções na capital federal a 514.035. Dessas, 499.087 (97,1%) são consideradas recuperadas. Desde o início da pandemia, o DF acumula 10.831 mortes.