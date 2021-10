JE Júlia Eleutério

Com a Mega-Sena acumulando a cada sorteio, os brasilienses procuram ainda mais as casas lotéricas para fazer uma aposta e, quem sabe, levar o prêmio que está em R$ 33 milhões. O valor acumulado será sorteado às 20h desta quarta-feira (27/10), no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê. O concurso 2.423 da Mega-Sena pagará a bolada a quem acertar as seis dezenas sorteadas. As apostas devem ser feitas até às 19h.



Mas o que fazer com tanto dinheiro? Essa pode ser a dúvida de muitos brasilienses. A especialista em investimentos Catharina Sacerdote destaca que o possível ganhador pode investir o valor para ter bons retornos mensais. “É bastante desafiador dizer qual o melhor investimento sem avaliar outros aspectos da vida da pessoa que pretende fazer o planejamento financeiro. Mas é possível fazer uma projeção com dois tipos de ativos que são bem conhecidos atualmente”, ressalta.



“O valor de 33 milhões investido em poupança teria uma tendência de render até 160 mil reais mensais, ou ainda, é possível escolher investimentos que possuem rendimento acima da inflação, como no Tesouro Direto, e aumentar ainda mais essa rentabilidade mensal”, completa a profissional.



Questionada sobre o impacto desses investimentos nesse período de preços elevados, Catharina afirma que, mesmo com a alta de preços nos últimos anos, o mercado financeiro tem ciclos que favorecem a tomada de decisão de investidores. “Para o cenário atual, há projeção de aumento da taxa de juros do país, a SELIC, e instabilidade no cenário interno que favorecem investimentos seguros”, pontua. Na avaliação da especialista, é recomendável buscar aconselhamento de profissional na área de investimentos.



Para quem for arriscar uma aposta no próximo sorteio, basta procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou de forma on-line pelo site http://loterias.caixa.gov.br/. Para fazer a aposta pela internet, é necessário fazer um cadastro antes de efetuar o jogo. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado.



O valor mínimo na plataforma é de R$ 30, e o máximo, R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24 horas, mas o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet banking, para quem tem acesso ao sistema.



A cartela com seis dezenas é R$ 4,50. O bilhete com sete marcações custa R$ 31,50, e a de oito, R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo.



Curiosidade



Em maio de 2019, uma única aposta do DF levou mais de R$ 289 milhões. Esse sorteio pagou o quinto maior valor acumulado na história da Mega-Sena. Os prêmios que ocupam as colocações anteriores foram de acúmulos feitos ao longo do ano para o famoso concurso da Mega da Virada.