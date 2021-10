GDF anuncia reforma na quadra 3 do Setor Comercial Sul

CB Correio Braziliense

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Nesta quarta-feira (27/10), o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou o edital de licitação das obras no Setor Comercial Sul (SCS). Ao todo serão investidos mais de R$ 1,6 milhão para recuperação do asfalto na região, nova sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano e construção de calçadas, escadas e rampas.



O secretário de Obras e Infraestruturas do DF, Luciano Carvalho, diz que as ações vão tornar o local mais seguro e acessível para a população. “São obras que trarão dignidade para as pessoas que transitam diariamente por ali. Teremos calçadas acessíveis, estacionamentos organizados e iluminação”, afirma.

As obras estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e o objetivo é melhorar a acessibilidade e deslocamento dos pedestres. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a expectativa é de que as obras se estendam para as quadras 4, que fica ao lado das Lojas Americanas, 5, que fica próxima a Praça do Povo, e 6, , localizada em frente à via W3 Sul.

O certame para as obras foi marcado para 29 de novembro, as empresas interessadas devem acessar o edital, o termo de referência e os anexos no site da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Melhorias para a população

No dia quatro de outubro, foi inaugurada a Praça do Povo no Setor Comercial Sul. O governador Ibaneis Rocha (MDB) ressalta que a revitalização do Plano Piloto faz parte de seu projeto de governo. “O Setor Comercial vai passar por um processo de revolução como aquele pelo qual passou o Setor de Rádio e TV Sul e como está sendo feito na W3 Sul”, diz.

A administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, diz que o SCS é um local que merece a atenção do GDF. “É um local vivo e merece toda nossa atenção”. A administradora ainda destaca que a inauguração da Praça do Povo comprova que as melhorias feitas em espaços públicos garantem o bem-estar da população.

De acordo com o secretário Luciano Carvalho, um dos compromissos do GDF é recuperar toda a área central de Brasília. “Já entregamos o Setor de Rádio e TV Sul, Setor Hospitalar Sul, a Praça do Povo, algumas quadras da W3 Sul e, agora, anunciamos mais esta obra. E não vamos parar por aí”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasília